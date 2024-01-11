"Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"

Так называется новая книга Михаила Делягина: как ничтожная Англия стала властелином мира и чем продолжает им управлять - и о том, чему мы у нее должны неустанно учиться каждый день.

https://boomstarter.ru/projects/510042/211846

Англия - потрясающий пример того, как бедная, мало населенная, почти не имеющая природных ресурсов страна, раздираемая этническими и конфессиональными распрями, стала властелином и мастерской мира - колоссальной империей, "над которой никогда не заходило солнце" и которая сохраняет колоссальное глобальное влияние и по сей день.

Как этого удалось достичь?

Как и почему Англия стала великой - и умудрилась сохранить глобальную власть (отчаянно отрицаемую ее агентами в самых разных странах, включая Россию, но совершенно бесспорную) и после крушения империи?

Этот опыт крайне ценен, - и его значимость удесятеряется его скрытым характером: его не изучают и, более того, по всему миру его боятся даже признавать, - чтобы не обидеть британцев или не вызвать их подозрения.

Для России Англия важна еще и потому, что обе чумы новейшего времени - фашизм, который наши деды остановили чудовищной ценой, и либерализм, который дважды - в феврале 1917 и в декабре 1991 года - разрушил нашу Родину - были рождены, выкормлены и направлены именно британским гением.

Знать, как англичане сумели создать страшные психоисторические вирусы, и сегодня выжигающие мир в их интересах, и при этом сами не пасть их жертвой - не только интересно, но и жизненно необходимо, по крайней мере для нас, по вполне объективным причинам являющихся их исторической мишенью.

Официальная наука, подчиненная бюрократии и олигархату, страшится и сторонится этих тем - и отнюдь не только потому, что кого-то из их исследователей могут не пусть в Англию, а кого-то и не выпустить из нее.

Давайте издадим книгу, подробно и исчерпывающе отвечающую на эти - и многие другие смежные - вопросы, прямо влияющие на наше будущее.

Нам как никогда важно исцеление от иллюзий, от прекраснодушной романтики, - но и от однобоких парализующих представлениях о врагах как о всезнающих и всесильных, мистически всемогущих злодеях.

Противника можно победить, только познав, - но познать то-то нельзя, не полюбив. Я люблю Англию и понимаю британцев - именно как наших кровных, объективных врагов, которых надо прежде всего хорошо знать.

Я убежден в нашем успехе даже в нынешние страшные (а иногда и стыдные) времена: вперед!

Подробнее: https://dzen.ru/video/watch/658020a3101eed21c747edeb

Читать книгу "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса" о том, как ничтожная Англия стала властелином мира и с помощью чего продолжает им управлять - и о том, чем мы у нее должны неустанно учиться каждый день - ЗДЕСЬ: https://boomstarter.ru/projects/510042/211846