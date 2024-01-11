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Московский листок

Удальцова обвинили в "оправдании терроризма"

Опубликовано 11.01.2024 в разделе комментариев 0

удальцов обыск
Удальцова обвинили в "оправдании терроризма"

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал «112». По ней грозит до 7 лет лишения свободы. 

«Уголовное дело возбуждено по оправданию терроризма, видимо, какой-то пост в соцсетях, больше мне ничего не известно. Известно будет позже, ближе к обеду. Проходил обыск. Учитывая, что проходил он не долго, предполагаю, что изъяли электронные носители. Сейчас он доставлен в Cледственный комитет, со мной связался следователь, меня ждут на допрос», — сообщила РБК адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

Сам Сергей Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском. 

«Ломятся в дверь, говорят, что из полиции», — написал он в телеграм-канале. Сообщение было опубликовано в 6:02 мск, других подробностей пока нет.

***

Вчера вечером с 19.00 до 20.00 мы с ним были в эфире на "Авроре". Говорили о предвыборной ситуации, Сергей был резок, как обычно, но за рамки не выходил. 

https://www.youtube.com/watch?v=KkpB62rWQws&t=5906s

Потом пили чай и где-то около 21.00 разошлись по домам. Сергей сел в трамвай, я пошел на метро. Ничто, как говорится, не предвещало... Но разве у нас можно что-то гарантировать?

Ждем продолжения. Статья обвинения та же, что у Кагарлицкого, которого по ней продержали несколько месяцев в СИЗО в Республике Коми, потом выпустили после приговора со штрафом, после чего прокуратура оспорила приговор. 

Может, теперь мода такая, обвинять в оправдании терроризма?

Ну так, на всякий случай, я заметно раньше, чем Путин начал говорить, что действия украинских спецслужб - чистый терроризм... Но ведь и Удальцов говорил тоже самое.

А.Б.



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