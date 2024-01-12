Росстат подсчитал, что самые богатые в России получают всего 100 тысяч...

Доходы 10 процентов богатейших россиян в 2022 году в девять раз превышали доходы 10 процентов беднейших, при этом у наименее обеспеченных семей на социальные выплаты приходится до 40 процентов всех имеющихся в наличии средств, сообщает исследование Росстата.

Самые богатые десять процентов (26,7 процента всех доходов в стране) имеют доход в размере 101,2 тысячи рублей, а самые бедные (2,9 процента) — 11,1 тысячи.

Не правда ли, сто тысяч как доход "самых богатых" - это что-то странное. Тогда курьер, получивший на Новый год 200 тысяч - это уже сверхбогатый россиянин?

А все дело в том, что децильный индекс, который использцует Росстан, не отражает реального положения в нашей стране. У нас 1 процент сверхбогатых получает больше, чем 99 процентов остальных, по сути, если не нищих, то очень бедных.

Если же вы 1 процент сверхбогатых размываете еще 9 процентами бедных, то у вас так и получится - самые богатые в России получают всего около 1 тысячи долларов в месяц...

А откуда же тогда 23 миллиона за бриллиант в попе у Ивлеевой?

А ведь богатые "голопопики" - это не самые богатые, не "хозяева жизни", а всего лишь обслуга хозяев. В попе у самых богатых торчат не бриллианты, а целые края и области.

А.Б.