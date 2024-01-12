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Московский листок

Теперь весь мир бомбит хуситов

Опубликовано 12.01.2024 в разделе комментариев 0

сша война хуситы
Теперь весь мир бомбит хуситов

Коалиция во главе с США нанесла удары по объектам хуситов в Йемене через два дня после того, как они проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли в Красном море.

Перед этим там произошел самый крупный в истории обстрел с применением более 20 дронов и ракет. Хуситы поставили под угрозу торговое судоходство на оживленном морском пути, на который приходится около 15 процентов мировой морской торговли.

В целом удары, нанесенные силами США и Британии и поддержанные Австралией, Бахрейном, Канадой и Нидерландами, направлены на то, чтобы ослабить кампанию хуситов, начатую в ответ на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС, подчеркивает WSJ.

Удары были нанесены по более чем 60 целям в 16 точках, включая узлы командования и управления, склады боеприпасов, пусковые системы, производственные объекты и радиолокационные системы ПВО. Всего было использовано более ста высокоточных боеприпасов разных типов. Удары, в частности, наносились истребителями и ракетами «Томагавк».

История уже знает примеры таких массированных ударов США и их союзников - это бомбардировка Афганистана после терактов 9.11. Потом американцы и британцы двадцать лет стояли в Афганистане, потом оттуда сбежали. Причинно-следственная связь между терактом, который устроили граждане Саудовской Аравии в Америке и нападением на Афганистан и сегодня прослеживается с трудом. Как и участие всего мира в кровавой войне на территории нашей бывшей великой страны.

С хуситами все более ясно - угроза мировой торговле. Покушение на святое. Особенно чувствительное для Австралии и Канады.

Сами хуситы заявили, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за удары по Йемену. И само собой, продолжат удары по судам в Красном море.

 А.Б.



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