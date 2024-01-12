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Московский листок

Зеленский признал полный крах экономики

Опубликовано 12.01.2024 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Зеленский признал полный крах экономики

Украинские пенсионеры умрут без финансовой помощи от Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал на то, что денег на выплату пенсий в бюджете страны на данный момент нет.

При этом он подчеркнул, что Украина «много чего покупает за свои деньги», но с финансированием выплат пенсий у государства есть большие сложности.

В декабре об этом же говорила министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, если Украина не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, пенсионеры останутся без пенсий, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.

Что это, как не признание на официальном уровне банкротства страны?

Если в мире страна, которая переваливает содержание всех своих пенсионеров, учителей и служащих на зарубежные подачки?

И единственный шанс для украинского государства сохраниться - это победить и ограбить Россию! Никаких иных вариантов нет - промежуточные решения типа остановки огня, перемирия, установление демаркационной линии и прекращение боевых действий - это остановка зарубежной помощи и полное банкротство.

Украину нельзя будет даже отдать за долги - в противном случае зарубежные кредиторы получат не выгоду, а необходимость кормить население и проводить восстановление экономики за свой счет. А они уже и так вложились, у них больше нет...

 А.Б.



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