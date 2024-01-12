Рак растет и молодеет?

Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили", — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.

За последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.

В исследовании журнала BMJ Oncology также отметили резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет, а наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

И как всегда вопрос - больше стало заболевших или просто стали лучше и раньше выявлять? Не случайно же самый выраженный рост в наиболее развитых регионах планеты. А в неразвитых просто не выявляют...

У меня нет ответа на этот вопрос, как нет его вообще ни у кого.

Но на самом обывательском уровне - вот, когда я учился в медицинском институте, один из наших проректоров, Брикман, умер от опухоли мозга. Тогда это воспринималось как казуистика. Сейчас - сколько угодно, вот, вчера от этого умерла жена Петра Толстого. А перед новым годом похоронили мою близкую подругу - от того же самого, и отнюдь не в преклонном возрасте.

На лекциях нам говорили, что, мол, если будете курить, то обязательно умрете от рака легкого - годам к 80-ти, если раньше не помрете от чего-то другого. Нам тогда это казалось невероятно долгим сроком...

Сейчас рак легкого дает 70% смертей от всей онкологии, и далеко не в 80 лет, много раньше.

Не знаю, что вам сказать полезного. Жена моя умерла от рака легких в 58; близкая подруга, кстати, врач-пульмонолог, в шестьдесят с копейками... Обе курили, но полно и никогда не куривших.

А.Б.