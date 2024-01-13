Правоохранение по-полтавски. Не нравится свалка рядом со станицей – обвиним в организации свалки теб

Мы уже неоднократно писали про свалку, влепленную прямо посередине рисовых полей и впритык к станице Полтавская (Краснодарский край). Многократно об этом писали и местные жители. И писали, и говорили, и дороги, по которым вывозится мусор, перекрывали.

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Сначала от жителей станицы отписывались, отмалчивались и отталкивались (руками и ногами полиции). Наконец, перед самым новым годом (возможно, в связи с приближением некого всероссийского дня любви к президенту) свалку прикрыли, но.

Площадь, на которую завезен мусор, до сих пор не рекультивирована (по наблюдениям жителей станицы, несмотря на официальное закрытие, иногда по ночам добавляют новых отходов).

Открыли перевалочный пункт для хранения мусора около Славянска-на-Кубани. Этот пункт расположен близь жилых домов, и как полигон в Полтавской, он не оборудован никакой защитой, предотвращающей проникновение мусорного фильтрата в окружающую среду. Отметим, что хотя пункт вроде перевалочный, объем мусора на нем всё возрастает. То ли не успевают вывозить, то ли решили обосноваться надолго.

Впрочем, организацией новой несанкционированной свалки владыки помойки (и их кабинетные друзья) не ограничились.

«13 декабря 2023 года, прямо на совещании у министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, засудить всех нас за оскорбления - торжественно пообещала госпожа Лапина, заместитель руководителя Южного межрегионального Управления Росприроднадзора», - пишут защитники Полтавской

Далее угрозы продолжались, в том числе, и лично. По переписке.

Скан одной из таких переписок (от 9 января 2024 г.) прилагается.

Впрочем, одними угрозами дело не кончилось.

«Переносчики погон на Кубани «решают вопрос» о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Гаряевой (председателя Общественного совета по закрытию мусорного полигона в станице Полтавской) - человека, который смог добиться закрытия мусорного полигона, находящегося в самом сердце рисовой системы Кубани.

«Основанием» или «поводом» стал видеоматериал, который был размещен в сети интернет дурно пахнущей кАллОборацией журналистов «Новой газеты Кубани» и представителей ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» (свалка была под ними). Вот только изучение опубликованного «разоблачительного видео» показывает, что видеоматериал смонтирован и является фальшивкой. Трактор, вываливающий мусор на несанкционированную свалку, не принадлежит Камавторесурсу (организация экоактивистки Натальи Гаряевой), что можно увидеть при детальном рассмотрении видео. Факт монтажа и создания фальшивки, использованной для обвинения человека в преступлении, можно доказать путем проведения соответствующей экспертизы.

Такие действия попадают под действие статей 303 и 306 УК РФ - изготовление заведомо подложных доказательств по уголовному делу и заведомо ложный донос о преступлении», - комментируют происходящее защитники Полтавской.

Отметим, что видео было размещено в сети 29 декабря 2023 года и тотчас после окончания новогодних праздников, 10 января 2024 года, правоохранители начали вызывать на допрос работников Камавторесурса.

Напоминаем, на тот мусорный полигон, который существовал на самом деле, правоохранители обратили внимание только после двух лет борьбы жителей полтавской.

Такие дела.