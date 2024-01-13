День свободной журналистики в стране великих свершений

Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Интересно, а бывает так, чтобы национальная журналистика была не разделена на лагеря, а, как говорится, в едином порыве, по призыву партии... Даже в самые тоталитарные времена кто-то получал Сталинскую премию, а кто-то осваивал лагерные профессии. Иногда потом менялись местами.

Почему, если уехал из России, то обязательно работаешь на врага? А если остался в стране, то непременно "в едином строю"? Откуда вообще эта тяга к упрощению? Хотя понимаю - чтобы в известных инстанциях поняли и не перепутали ничего, кто шпион, а кто разведчик.

Понятно и почему вдруг вспомнили про союз журналистов - сегодня День российской печати, утвержденный президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечаемый ежегодно 13 января.

Раньше отмечали День советской печати 5 мая, когда Ленин подписал в свет первый номер большевистской "Правды" - до 5 мая 1912 года "Правда" была меньшевистской. И первым ее редактором был не Ленин, а Черномазов... И тогда история как-то не укладывалась в бинарную логику, в противостояние хороших и плохих.

Вот, прочитал у Насти Удальцовой, депутата Государственной думы, именно в квартиру которой явились два дня назад "специальные товарищи" с обыском, чтобы задержать ее супруга Сергея Удальцова, историю уголовного преследования первого журналиста России Новикова.

Жил в XVIII веке просветитель Николай Новиков. Просветитель как просветитель: книжки печатал, журналы там разные. А потом взбрела ему в голову уже более подрывная идея: голодающим соотечественникам хлеб раздавать за свой счет. Государыня Екатерина, царившая тогда над Россией, такого подхода не поняла – действительно, к чему подобная горячность? – и повелела доблестным правоохранительным органам проверить Новикова на… ну, в общем, проверить.

Однако органы тогда были ещё не очень развитые, к задаче подошли несерьёзно: ничего «нарыть» не сумели, даже пустячка какого. Так бы и пришлось Новикова оставить на свободе – дальше просветительствовать. А дело-то керосином пахнет…

К счастью, матушка-императрица была женщина интеллектуально и ещё по-всякому одарённая, сумела разложить по полочкам так, что не подкопаешься:

Указ Екатерины Второй, которой нынче памятники по всей России, и по делу вроде: "…хотя Новиков и не открыл сокровенных своих замыслов, но непризнанные им преступления столь важны, что Мы повелели запереть его в Шлиссельбургскую крепость".

И уехал просветитель на 15 лет в камеру (в ту самую, кстати, где раньше почти с рождения сидел безвинно убиенный Иван VI Антонович – был у нас и такой царь, если кто не знал).

Правда, через четыре года государыня Екатерина почила в бозе, и Новикова – уже совсем дряхлого и измученного – сразу выпустили, но это, как говорится, совсем другая история…

Если коротко: доказать ничего не удалось, но по тяжести предъявленного получи пятнаху и вот тут и вот тут распишись. А теперь пойдем - вологодский конвой ждать не любит.

В нынешнем государстве такого произвола, конечно же, нет. Сажают не по указу, а по приговору суда, как положено. А мотивировка примерно та же...

За что, кстати, привлекли Удальцова, наконец, прояснилось - за пост в защиту неких обвиняемых в терроризме левых активистов из провинции. Тут есть коллизия: людей еще не осудили ни за какой терроризм, а за оправдание терроризма в их лице уже привлекают...

Очень напоминает новиковскую историю. А вот с дихотомией главы СЖР - вразрез! Не уехал никуда Удальцов, и против СВО не выступал, и на врага не работал. А все равно оказался в камере.

А.Б.