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Московский листок

В украинской тюрьме умирают не только россияне

Опубликовано 13.01.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
В украинской тюрьме умирают не только россияне

После жестоких пыток в украинской тюрьме скончался американский журналист Гонсало Лира, который ранее критиковал Зеленского и Байдена.

Американский блогер с чилийскими корнями Гонсало Лира, заключённый под стражу на Украине по подозрению в «российской пропаганде», умер в тюрьме. СБУ арестовала Лиру в начале мая 2023 года за «оправдание российской агрессии». На своём YouTube-канале блогер называл режим Зеленского «неонацистским».

За Гонсало публично заступались многие известные люди, в том числе Илон Маск. Интересно, а сам Маск долго бы протянул в украинской тюрьме?

Люди до конца не понимают, что власть и ситуация тренсформируют людей. И продолжают видеть в украинском диктаторе милого и интеллигентного юмориста Володю Зеленского. Ну, как если бы в Гитлере видеть только обаятельного венского художника Шикльгрубера...

Сейчас неприлично вспоминать, что Гитлер был ветераном войны, не пил и не курил и вообще был вегетарианцем, а противостоявшие ему Сталин - жестоким диктатором, Рузвельт - бандитом, а Черчилль алкоголиком с руками по локоть в крови. Потому что речь шла о противостоянии абсолютному злу...

 А.Б.



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