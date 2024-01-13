Восстановительные работы в Белгороде займут не меньше месяца

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что 76% от общего объёма повреждённых оконных и балконных конструкций домов в Белгороде уже восстановлено после обстрела города украинской армией.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Специалисты восстановили уже 3,2 тыс. кв. м. По словам Гладкова, все кровельные работы в Белгороде обязательно будут завершены к 1 февраля. То есть удар нескольких ракет по городу - и восстановительные работы на целый месяц. Я не о жертвах, я о масштабах содеянного.

Кто-то говорит о "случайном попадании" - несколькими ракетами в одно место. Масса боевой части "Ольхи" около 250 килограммов. Можно себе представить, что могут сотворить несколько зарядов такой мощности в городских кварталах. Собственно, вот это и сотворили...

А.Б.