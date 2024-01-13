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Московский листок

Восстановительные работы в Белгороде займут не меньше месяца

Опубликовано 13.01.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Восстановительные работы в Белгороде займут не меньше месяца

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что 76% от общего объёма повреждённых оконных и балконных конструкций домов в Белгороде уже восстановлено после обстрела города украинской армией.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Специалисты восстановили уже 3,2 тыс. кв. м. По словам Гладкова, все кровельные работы в Белгороде обязательно будут завершены к 1 февраля. То есть удар нескольких ракет по городу - и восстановительные работы на целый месяц. Я не о жертвах, я о масштабах содеянного.

Кто-то говорит о "случайном попадании" - несколькими ракетами в одно место. Масса боевой части "Ольхи" около 250 килограммов. Можно себе представить, что могут сотворить несколько зарядов такой мощности в городских кварталах. Собственно, вот это и сотворили...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка сама написал 13.01.2024 12:37
Да тама росийское ПВО по городу било сбивая ракеты которые летели в военные склады стоящие за Белгородом!
Распальцовщики Рашки привыкли за большой толпой росиян размешщать военные склады, военные установки, типа : чтобы ВСУ не било по ракетным установкам, военным складам.
А вот хкуюшки!!
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