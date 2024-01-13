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Московский листок

Россия прирастает Африкой

Опубликовано 13.01.2024 в разделе комментариев 2

африка путин
Россия прирастает Африкой

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.

Когда я говорил, что Россия будет прирастать Африкой, я не шутил. Все абсолютно буквально.

Причем, президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

Я понятия не имею, чему и как учат медсестер в Кении, может, даже хорошо учат. Но медсестра должна в совершенстве владеть русским языком, чтобы хорошо понимать русского врача, который дает ей задание. А "русский врач" сам, вполне возможно, не очень - допустим, диплом получал в вузе, где преподавание велось на национальном языке.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка сама написал 13.01.2024 12:30
Я как ПРОФИ и СПЕЦ по вопросам национальностей ничего плохого тута не вижу - всЁ лучше всяких мусульманизированных чечено-дагестанских анклавов и подобных гетто.
Но встает вопрос - у нас же морозы!!!
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(без названия)
Просто-правда и ничего больше написал 13.01.2024 11:50
Россия это нищета,вранье,МРОТ,нищие пенсионеры, высокие цены на все товары по сравнению с другими странами,отсутствие современной медицины,злая Скабеева, ксенофобия,национализм,расизм,власть начальников, отсутствие независимых профсоюзов, бесправие и беззаконие,сытые депутаты Госдумы которые получают по 600тысяч в месяц. В России люди боятся говорить правду. За правду могут уволить с работы или посадить. В России опустели города после начала войны и объявления мобилизации. Русские убежали прятаться от могилизации в Грузию, Армению , Центральную Азию, еще вчера русские ненавидили и называли их чурками,хачами,чернопопыми и т.п. такая вот ирония судьбы. Русских там приняли и не прогнали на фронт.
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