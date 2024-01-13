Россия прирастает Африкой

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.
Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.
Когда я говорил, что Россия будет прирастать Африкой, я не шутил. Все абсолютно буквально.
Причем, президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.
Я понятия не имею, чему и как учат медсестер в Кении, может, даже хорошо учат. Но медсестра должна в совершенстве владеть русским языком, чтобы хорошо понимать русского врача, который дает ей задание. А "русский врач" сам, вполне возможно, не очень - допустим, диплом получал в вузе, где преподавание велось на национальном языке.
А.Б.
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пока не перегниет крысиная шейка сама написал 13.01.2024 12:30
Но встает вопрос - у нас же морозы!!!
Просто-правда и ничего больше написал 13.01.2024 11:50