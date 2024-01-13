Россия прирастает Африкой

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.

Когда я говорил, что Россия будет прирастать Африкой, я не шутил. Все абсолютно буквально.

Причем, президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

Я понятия не имею, чему и как учат медсестер в Кении, может, даже хорошо учат. Но медсестра должна в совершенстве владеть русским языком, чтобы хорошо понимать русского врача, который дает ей задание. А "русский врач" сам, вполне возможно, не очень - допустим, диплом получал в вузе, где преподавание велось на национальном языке.

А.Б.