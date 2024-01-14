Снег. Враньё. Чиновники. Или россиянам пора брать лопаты.

И снова мы обращаемся к работе коммунальных служб Киселёвска (Кузбасс). Отметим, что за то время, пока мы о них пишем, вовремя убирать снег они не научились. Зато научились делать фотоотчет.

На связи с нашей редакцией кузбасский правозащитник Александр Гартман (ветеран, инвалид труда, шахтёр с 24-летним стажем).

Как он рассказывает - 5-го января 2024 года он был вынужден обратиться в электронную приёмную администрации Киселёвска с жалобой на неубранный снег, полностью загородивший проезд, по адресам - 50 лет города д. 22 и Красноярская д. 37. Ему тут же пришёл ответ, что снег убран ещё 4 января. И даже фотографии прислали, по которым было видно, что снег убран. И порадоваться бы, что наши власти научились работать задним числом, реагировать на жалобы ещё до поступления, но вот только одно но…

Снег по указанным адресам лежал по-прежнему. Да такой глубокий, что его приходилось не проходить, а, скорее, проползать. А на фотографиях были другие места и другие дома.

После длинной переписки с приёмной города и приёмной области снег по адресу 50 лет города д. 22 - убрали (9 января). Снег по адресу Краясноярская 37 лежит до сих пор (написано 12 января 2024-го).

Что тут ещё можно сказать? Только процитировать уважаемого человека, зампреда Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлану Разворотневу:

«Россиянам нужно не лениться и сидеть дома, а брать в руки лопату и помогать дворникам во время снежных завалов. Физическая работа на свежем воздухе полезна для здоровья и к тому же компенсирует недостаток рабочих, которые сейчас перешли в ОПК».

(источник https://chita.bezformata.com/listnews/lenitsya-i-pomoch-dvornikam-v-uborke/126334446/)

Автор материала целиком, от всей души согласен с ней, но по его, чисто субъективному мнению, дворники, не единственные, кому нужна помощь. Коммунальные чиновники ведь тоже, не покладая рук, работают на благо родины. По чисто субъективному мнению автора, если граждане коллективно, и с лопатами в руках, придут к оным коммунальным чиновникам на подмогу в кабинеты - это очень поможет чиновникам в их нелёгком, но благородном служении. Сделает их работу намного быстрее, лучше и эффективнее! А вы как считаете?