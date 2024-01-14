Гибель миллиардов в Шушарах

Ну, понятно, только и разговоров, что о грандиозном пожаре в Шушарах, на питерских складах Wildberrys - сгорело на несколько миллиардов, площадь пожарища 70 тысяч квадратных метров.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

У нас всем занимается Следственный комитет: проблемы в науке - Следком; трубу прорвало - следователи приезжают раньше аварийной бригады; теперь вот пожар - все сгорело нафиг, но Бастрыкин поручил возбудить дело, значит, все в порядке...

Правда, раз поручил подготовить доклад об обстоятельствах, значит, на сей момент обстоятельства ему не известны.

А мне как быть? Обождать с новостями недельку-другую, пока появится официальная информация? Или сообщать факты, как они мне известны на сей секунд? Рискуя при этом тоже попасть под пристальный взгляд ведомства господина Бастрыкина...

В этом смысле у уехавших за границу перед остающимися колоссальное преимущество, хотя, по логике, именно находящиеся в России ближе к месту события... А выходит, что наоборот.

Это, кстати, не первый пожар на складах маркетплейсов. В позапрошлом году пожар был на складе Ozon в Истринском районе. Пресс-служба компании заявила, что никто не пострадал. Оказалось, 1 человек погиб, 13 пострадали.

В прошлом году горел подольский склад Ozon. Там результаты до сих пор не вполне озвучены.

Полицией Санкт-Петербурга было начато расследование по факту поджога на складе Wildberries в Шушарах. В Книге учёта сообщений о преступлениях по Пушкинскому району северной столицы в 10.33 субботы зафиксировано сообщение неназванного лица о том, что он совершил поджог на одном из складов Wildberries в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в ночлежке.

Версия поджога подтверждается также тем, что картонные коробки на складе загорелись одновременно в трёх разных местах. Но это уж совсем недостоверный источник. Только где ж его взять, достоверного-то?..

Пожарная сигнализация была отключена на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, когда начался пожар, из-за неоднократного ложного срабатывания, — ТАСС со ссылкой на источник.

После начала пожара со склада были успешно эвакуированы 1200 человек, обошлось вроде без жертв. Потом большинство из них остались без работы...

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник на страховом рынке.

Остается вопрос - сможет ли компания пережить такой ущерб?