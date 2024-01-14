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Московский листок

Гибель миллиардов в Шушарах

Опубликовано 14.01.2024 в разделе комментариев 4

пожар склад шушары
Гибель миллиардов в Шушарах

Ну, понятно, только и разговоров, что о грандиозном пожаре в Шушарах, на питерских складах Wildberrys - сгорело на несколько миллиардов, площадь пожарища 70 тысяч квадратных метров.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

У нас всем занимается Следственный комитет: проблемы в науке - Следком; трубу прорвало - следователи приезжают раньше аварийной бригады; теперь вот пожар - все сгорело нафиг, но Бастрыкин поручил возбудить дело, значит, все в порядке...

Правда, раз поручил подготовить доклад об обстоятельствах, значит, на сей момент обстоятельства ему не известны.

А мне как быть? Обождать с новостями недельку-другую, пока появится официальная информация? Или сообщать факты, как они мне известны на сей секунд? Рискуя при этом тоже попасть под пристальный взгляд ведомства господина Бастрыкина...

В этом смысле у уехавших за границу перед остающимися колоссальное преимущество, хотя, по логике, именно находящиеся в России ближе к месту события... А выходит, что наоборот.

Это, кстати, не первый пожар на складах маркетплейсов. В позапрошлом году пожар был на складе Ozon в Истринском районе. Пресс-служба компании заявила, что никто не пострадал. Оказалось, 1 человек погиб, 13 пострадали.

В прошлом году горел подольский склад Ozon. Там результаты до сих пор не вполне озвучены.

Полицией Санкт-Петербурга было начато расследование по факту поджога на складе Wildberries в Шушарах. В Книге учёта сообщений о преступлениях по Пушкинскому району северной столицы в 10.33 субботы зафиксировано сообщение неназванного лица о том, что он совершил поджог на одном из складов Wildberries в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в ночлежке.

Версия поджога подтверждается также тем, что картонные коробки на складе загорелись одновременно в трёх разных местах. Но это уж совсем недостоверный источник. Только где ж его взять, достоверного-то?..

Пожарная сигнализация была отключена на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, когда начался пожар, из-за неоднократного ложного срабатывания, — ТАСС со ссылкой на источник.

После начала пожара со склада были успешно эвакуированы 1200 человек, обошлось вроде без жертв. Потом большинство из них остались без работы...

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник на страховом рынке.

Остается вопрос - сможет ли компания пережить такой ущерб?

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Саботаж,вредительство,диверсии.
Путиноид написал 14.01.2024 11:21
Саботаж,вредительство,диверсии,иного я не вижу,такое было при товарище Сталине,борьба была не шуточной,полетело много голов с плеч,как виноватых так и непричастных к этому.Такое и сейчас,много беженцев из украины,среди них и те кто способен на это,много врагов и путинского режима,здесь разношерстная,разноцветная публика,от каспаровцев,до навальнят с религиозными радикалами из Исламского мира тип ИГИЛ.
Лично я не знаю как с этим бороться,сталинскими методами или какими другими,но бороться надо,надо привлекать и гражданское население,а оно, в отличии от советских времен 30-50 годов пассивно,нет анонимок на соседа,что он "на Берию похож" и других врагов народа начиная с гражданских времен.
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Re: Re: Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет висет в петле
пока не перегниет крысиная шейка сама написал 14.01.2024 11:07
Полоумного Пиздолиза Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой на пьяного подростка Менделя не заменят, так как у Пиздолиза Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой сыну Вовке лет 16-ть от татарской допингированной гимнастки - он и будет новым паханом Рашки-путиняшки!
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Re: Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
А также знаю написал 14.01.2024 10:59
Что твой пиздо*лиз это наше будущее на пятый срок, пока его не заменят на Медведева-Менделя со Светланой Моисеевной.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка сама написал 14.01.2024 10:52
Я как ПРОФИ и СПЕЦ на собственной шкуре убедился, работая много лет на стройках, що электричество монтируют одни дол6оебы и молодая шпана из подворотен!!
Проверить все ихние хкуевые соединения невозможно и спецов среди них приемливого уровня нема!!!
Усе торговые центры, даже Банки федерального уровня, периодически горят от плохих электрических контатов, только ущербы разные.
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