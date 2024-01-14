Оперативное командование Вооруженных сил Польши проинформировало население о полетах военных самолетов республики и ее союзников близ границы с Украиной из-за усиления активности российской авиации.

Как сообщило ведомство на своей странице в социальной сети X, польские ВС зафиксировали «повышенную активность дальней авиации Российской Федерации, связанную с намерением нанести удары по территории Украины». В этом контексте было принято решение «активизировать польскую и союзную авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», пояснили в командовании.

Какое-то странное враньё.

Дальняя авиация никогда не входит в зону действия ПВО вероятного противника, и уж тем более не может входить на территорию Украины. Так какое тогда дело авиации Польши и их союзников до полетов ДА РФ в глубине российской территории?

Хотя понятно: украинские БПЛА периодически наносят удары по объектам ДА на территории РФ. Сами эти БПЛА украинские лишь условно - и деньги на их производство, и технологии, и материалы передают союзники Украины. Вот только что британский премьер Риши Сунак во время визита в Киев обещал передать 300 миллионов фунтов на БПЛА для Украины.

Замсек Совбеза Медведев уже сделал заявления, что Россия не оставит без ответа подобную активность. Ну и, надо полагать, в Польше ждут этого ответа. А пока пугают шумом реактивных двигателей коз и овец в приграничных районах.

Ну так было время, когда у Польши были совсем другие союзники. И польско-украинская граница была самой спокойной на свете.

А сейчас польские военные гибнут на Украине, прикидываясь наемниками. Польская техника воюет на Украине. Через польскую территорию движется военная помощь Украине. Польша осуществляет ремонт и обслуживание этой техники.

А по ночам не спят, понимают, что может прилететь...

А.Б.