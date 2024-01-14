Трамп прогнозирует Третью мировую

Мир никогда еще не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

"Не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас", - цитирует РИА Новости.

По его мнению, если третья мировая война начнется, то она уже не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников. Это будет совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны, уверен политик.

"Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", - отметил Трамп.

У Трампа, помимо всего прочего, хорошее военное образование, он понимает, о чем говорит.