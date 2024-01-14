В Москве из-за пожара затруднено движение на Кутузовском проспекте.

Движение транспорта затруднено в районе Третьего транспортного кольца в Москве из-за пожара на Кутузовском проспекте, возгорание произошло в строящемся здании недалеко от «Москва-Сити».

По данным дептранса, ЧП случилось по адресу: Кутузовский проспект, д. 32. Из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области.

«Занят правый ряд. Пожалуйста, выбирайте пути объезда»,— сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Возгорание началось утром, в строящемся здании Сбербанка. Пожар локализовали на площади 400 кв. м. Из здания эвакуировались около 200 человек, информации о пострадавших нет.

Не много ли случайных пожаров в знаковых местах в последнее время?

А.Б.