Рост из "пятой" точки "пятой" экономики мира

СМИ России как-то так поглупели, что уже не просто ничего не понимают из того, что пишут, но и не чувствуют то, что моему поколению сразу бросается в глаза. Это пока не фото с подписью «Н.С. Хрущёв осматривает свиней, третий справа – Н.С. Хрущёв», но вот сообщение в топе Яндекса такого же типа: «Путин путешествует по Дальнему Востоку второй день». Глава страны путешествует по своей стране! Прямо как Николай Миклухо-Маклай или Фёдор Конюхов.

Но этот «Миклуха» не только путешествует, но и балаболит, к примеру Газета.ru сообщает:

«Экономика Российской Федерации по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия обогнала всю Европу по паритету покупательной способности, но на «на душу населения — нам еще надо стараться», «есть над чем работать».

Тогда же глава государства заявил, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России».

Мы, старые люди, под объёмом экономики привыкли видеть объём произведенных экономикой товаров и услуг, а вот что под экономикой имеют в виду нынешние поколения и Кремль – хрен его знает! Ведь когда производство товаров и услуг растёт, то снижается их себестоимость и цены падают. А тут всё наоборот – и экономика в Кремле растёт, и цены за стенами Кремля растут. А как так может быть?

Поэтому прежде, чем поговорить о том, что там в Кремле выросло, обращу ваше внимание, что умники во всём мире и, понятное дело, в Кремле экономику меряют валовым внутренним продуктом (ВВП) – а это не объём нужных народу товаров и услуг в тоннах и километрах, а сумма стоимости в долларах США всех произведенных в государстве товаров и услуг вообще. Оценили? То есть, если в государстве цены на хлеб, мясо, бензин и прочее в долларах США выросли, то при том же объёме продаж «выросла» и экономика, рассчитанная по ВВП.

Предлагаю вам самим разобраться, как это считается, просто процитирую один абзац объяснения тех, кто этот ВВП считает: «Вычисляя показатель ВВП этим способом, нужно сложить затраты всех участников экономического процесса, а именно: …Средства, расходуемые государством на приобретение конечных товаров. Сюда относятся выплаты зарплат бюджетникам и закупка вооружения…» https://bankiros.ru/wiki/term/valovoj-vnutrennij-produkt-i-metody-ego-rasceta.

То есть наняло правительство полмиллиона наёмников, убивать граждан соседней страны, заплатило им высокое жалование – «экономика» по ВВП растёт! Купили для этого убийства снаряды и ракеты у Ирана и КНДР – «экономика» скаканула вверх!

Но это не всё. Увидели ли вы, что артист «путин» даже ВВП сначала считает не просто в долларах, а по некоему «паритету покупательной способности», а вот потом считает этот ВВП не на душу населения, а просто, – «тут играем, тут не играем, а тут селёдку заворачивали»?

Наверное, уже лет 25 назад я писал и писал, что туземное правительство колонии «Russia» искусственно занизила стоимость рубля по отношению к доллару примерно в два раза с тем, чтобы грабящие страну колонизаторы могли вывозить её природные ресурсы фактически за бесценок. Но тогда ни на кого в Думе мои писания впечатления не произвели, впрочем, и сегодня никого не впечатлят. Так вот, этот «паритет покупательной способности (ППС)» показывает, сколько товары, которые производят в России, реально стоят в мировых ценах, но стоимость которых народ России не получает.

К примеру, бочка нефти стоит на Западе 1 доллар, а России – 10 рублей, но банк устанавливает курс не 1:10, а 1:20, в результате колонизатор покупает на доллар сначала 20 рублей, затем на эти деньги – 2 бочки нефти, вывозит их и продаёт за 2 доллара. Или свой мерзавец вывозит две бочки нефти, а отчитывается, как об экспорте всего на 1 доллар.

Вот конкретные числа, которые народ России получил за свои товары и услуги в 2022 году по реальной оценке - с помощью номинального ВВП – 2212 миллиарда долларов, а «по паритету покупательной способности» ВВП в том году насчитан в 4724 миллиарда долларов – более чем в два раза больше. Это столько народ России должен был бы получить, если бы не фашистская власть Кремля. И, кстати, уже появились числа номинального ВВП, согласно которых номинальный ВВП России с 2,2 триллиона в 2022 году упал до 1,8 в прошлом, 2023 году, то есть снизился на 18%.

И скрыв это падение реального ВВП, артист в роли Путина хвастается «надутым» паритетом покупательной способности числом ВВП, но что народу толку от этой дутой радости?

На самом деле по номинальному ВВП, даже после начала оплаты оружия и наёмников, Россия в 2023 году находится не на пятом, а на 11-м месте в мире со своим ВВП в 1862470 миллиона долларов, а это ниже даже ВВП Италии, не говоря уже о Германии с её 4429838 миллионами долларов. Да, если бы Россия получила за всё произведенное по мировой цене, то была бы на пятом месте, а так – на 11-м.

Ну, а что касается номинального ВВП на душу населения, то тут «Russia» уступила не только Болгарии и Румынии, но уступила и всем прибалтам, скажем, Россия имеет ВВП на душу населения более чем в два раза ниже эстонского. И занимает не пятое, а 63-е место в мире.

Но, главное, не это место, а то, что реальную экономику фашистские уроды во власти уничтожили, превратив Россию в сырьевой придаток на мировом рынке. На рынке, который сегодня переполнен сырьём.

В том, что фашистская сволочь Кремля брешет и изворачивается, ничего удивительного нет – на то она и фашистская сволочь. Но страшно то, что эту брехню воспринимают практически все СМИ без возражений, а за ними и олухи, идущие на избирательные участки.