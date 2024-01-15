Без вести пропавшие не на войне

В Wildberries продолжают поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара 13 января, сообщает пресс-служба компании. Ранее речь шла о поиске 49 работниках.

Ну что ж, в жизни всегда есть место подвигу, как писали раньше в комсомольских газетах. Вот, вроде бы, куда спокойней - устроился на работу на склад, тепло, светло и зарплату платят. Что там может произойти?

А вот на тебе - пожар! И запросто можно погибнуть, геройски спасая хозяйское добро. А может и не спасая, а не успев сообразить, что происходит - добра-то много, как полыхнет!..

Человек не иголка вроде бы, но в таком огромном складском массиве, как в Шушарах, можно и затеряться среди 1200 эвакуированных работников. А как тебя найдешь, если все погорело? Новая экономика, кто-то работает по трудовому договору, есть график выхода, ведомость. А кто-то самозанятый - его как бы и нет... То есть за него никто не отвечает, только сам за себя.

Пожар какой был - все видели. Именно про такое и говорят "костей не соберешь".

А приехал человек откуда-нибудь из Костромы: жил в хостеле, ел в "точке", друзей не было... Может, домой уехал. А может, и не было его вовсе...

А.Б.