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Московский листок

Министерство обороны Германии готовится к войне против России

Опубликовано 15.01.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Министерство обороны Германии готовится к войне против России

Которая может начаться летом 2025 года, пишет газета Bild.

По ее данным, бундесвер ожидает через несколько недель эскалацию между РФ и НАТО. Предполагается, что весной российская армия начнет масштабное наступление на Украине и разгромит ВСУ, которые к этому времени столкнутся с нехваткой помощи от Запада.

В ФРГ в связи с этим рассматривают возможные сценарии конфликта с РФ.

"С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", - цитирует РИА Новости выдержку из публикации.

Авторы называют вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Так это сценарий начала мировой войны, а не конфликта с отдельно стоящей Германией.

Во-первых, Сувалкский коридор - это пока еще не Германия, а Литва. А Калининград - это пока не Кенигсберг. И конфликт в этом месте может начаться только, если войска НАТО блокируют Калининград.

Может такое быть? Вполне.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: если будет оккупирована Украина
пока не отгниет крысиная шейка сама написал 15.01.2024 10:37
Да тама вообще 0% того, що Украина может быть оккупирона рашкой-путиняшкой!
Вот то, что рашка-путиняшка изначально оккупировали в 2014 годе они удержать могут еще несколько лет, но оккупировать Харьков, Одессу, Киев это только инопланетяне могут попробовать!
Это вообще НЕВОЗМОЖНО!!!!
Я же ПРОФИ по этим делам!
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(без названия)
Aleko 11 написал 15.01.2024 09:47
Литва состоит в НАТО, и потому Германия обязана защищать своего союзника.
А вероятность захвата Оркостаном Сувалковского коридора для отрезания балтийских стран и дальнейшей их оккупации вполне имеет место быть, если будет оккупирована Украина.
Гитлер не удовлетворился одним захватом Польши - так же и Путло не остановится после оккупации Украины и полезет в Молдову и страны Балтии
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