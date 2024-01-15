Министерство обороны Германии готовится к войне против России

Которая может начаться летом 2025 года, пишет газета Bild.

По ее данным, бундесвер ожидает через несколько недель эскалацию между РФ и НАТО. Предполагается, что весной российская армия начнет масштабное наступление на Украине и разгромит ВСУ, которые к этому времени столкнутся с нехваткой помощи от Запада.

В ФРГ в связи с этим рассматривают возможные сценарии конфликта с РФ.

"С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", - цитирует РИА Новости выдержку из публикации.

Авторы называют вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Так это сценарий начала мировой войны, а не конфликта с отдельно стоящей Германией.

Во-первых, Сувалкский коридор - это пока еще не Германия, а Литва. А Калининград - это пока не Кенигсберг. И конфликт в этом месте может начаться только, если войска НАТО блокируют Калининград.

Может такое быть? Вполне.

А.Б.