Министерство обороны Германии готовится к войне против России

Которая может начаться летом 2025 года, пишет газета Bild.
По ее данным, бундесвер ожидает через несколько недель эскалацию между РФ и НАТО. Предполагается, что весной российская армия начнет масштабное наступление на Украине и разгромит ВСУ, которые к этому времени столкнутся с нехваткой помощи от Запада.
В ФРГ в связи с этим рассматривают возможные сценарии конфликта с РФ.
"С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", - цитирует РИА Новости выдержку из публикации.
Авторы называют вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
Так это сценарий начала мировой войны, а не конфликта с отдельно стоящей Германией.
Во-первых, Сувалкский коридор - это пока еще не Германия, а Литва. А Калининград - это пока не Кенигсберг. И конфликт в этом месте может начаться только, если войска НАТО блокируют Калининград.
Может такое быть? Вполне.
А.Б.
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пока не отгниет крысиная шейка сама написал 15.01.2024 10:37
Вот то, что рашка-путиняшка изначально оккупировали в 2014 годе они удержать могут еще несколько лет, но оккупировать Харьков, Одессу, Киев это только инопланетяне могут попробовать!
Это вообще НЕВОЗМОЖНО!!!!
Я же ПРОФИ по этим делам!
Aleko 11 написал 15.01.2024 09:47
А вероятность захвата Оркостаном Сувалковского коридора для отрезания балтийских стран и дальнейшей их оккупации вполне имеет место быть, если будет оккупирована Украина.
Гитлер не удовлетворился одним захватом Польши - так же и Путло не остановится после оккупации Украины и полезет в Молдову и страны Балтии