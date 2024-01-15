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Московский листок

Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Киеву

Опубликовано 15.01.2024 в разделе комментариев 0

авария вертолет
Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Киеву

Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC.

В сентябре прошлого года австралийские вооруженные силы прекратили эксплуатацию Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после того, как летом четверо австралийских военных погибли в результате крушения MRH-90 во время учений.

При этом первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, однако у "многострадального" вертолета европейской разработки была "история проблем", которые на протяжении многих лет приводили к приостановке полетов.

Собственно, интересно во всем этом лишь то, что западные страны снабжают Киев устаревшим и часто малопригодным вооружением, освобождая место для новых закупок.

Свой же мателлолом Украине не отдают просто так, а продают в долг, то есть кредитуют Украину под целевые закупки. Чем эта разоренная приватизацией и войной страна будет расплачиваться - не известно. Во всяком случае, убитые и покалеченные украинцы в зачет не идут...

 А.Б.



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