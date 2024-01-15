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Московский листок

Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Опубликовано 15.01.2024 в разделе комментариев 1

уран аэс оружие атом
Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортером урана в США, а Япония заменила американцам его поставки из Германии и Франции, при этом по итогам 11 месяцев 2023 года Штаты купили у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

По данным американской статслужбы, в ноябре США приобрели урановое топливо всего у четырех стран — России, Великобритании, Японии и Бельгии — на общую сумму почти 191 миллион долларов. При этом Россия стала главным экспортером — 96 миллионов долларов. На Британию пришлась четверть поставок (48,6 миллиона долларов), на Японию — 22% (почти 44 миллиона долларов), на Бельгию - 1,3% (2,4 миллиона долларов).

В сумме за первые одиннадцать месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 миллиарда долларов — тогда объем поставок за аналогичный период составили 1,026 миллиарда.

Меня это, мягко говоря, удивляет, поэтому я и не в первый раз возвращаюсь к этой теме.

Уже все в один голос говорят об угрозе третьей мировой войны, от Трампа до действующих генералов НАТО. А третья мировая неизбежно будет ядерной.

Нехватка урана для дозагрузки боеголовок может стать препятствием для начала ядерной войны. А мы предоставляем его своему основному вероятному противнику... Причем суммы фигурируют в контрактах не такие, чтоб потерять голову...

Мы специально вооружаем Америку для войны против себя? Это такой хитрый ход?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Россия вновь стала главным экспортером урана в США
Путиноид написал 15.01.2024 10:49
Мы специально вооружаем Америку для войны против себя? Это такой хитрый ход?
А.Б.
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Насколько лично мне известно,ядерная война закончится для всех плохо,поставляй,не поставляй, то что нужно в боевой готовности,Русская Триада против Американской Триады, в ближайшее время поставки урана на это не влияют,а деньги нужны.надо понимать и вспоминать,что Россия осталась наследником СССР,а это что-то там на Кубе,а что там нам простым смертным неизвестно(даже мне),Бастрыкин не зря пугает США Йеллоустоунским вулканом,я например вспомнили как Горбачев пугал США геофизическим оружием,так что не на прежде времени паниковать,да и потом не надо,ибо они все сдохнут, а мы в Рай.
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