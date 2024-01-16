Запад продолжает подготовку к превентивногму ядерному удару

14 января около 21:10–21:15 по местному времени самолет ДРЛО А-50 был сбит над Азовским морем.

Я уже объяснял, почему не комментирую текущие военные действия - если моей стране настолько не нужно мое мнение, что высказывая его я еще и рискую оказаться под следствием, то зачем же мне это нужно? Есть так называемые "военкоры"...

Но тут вопрос не в текущей военной операции, это касается стратегической обороны в целом.

Расстояние от места катастрофы до линии фронта превышало150 километров. Это больше дистанции, на которой могут эффективно работать имеющиеся у Киева сильно устаревшие С-300. Значит, какие-то "добрые люди" помогли, и не просто так, а исходя из своих интересов.

Потеря эта для нас – крайне тяжёлая. Общее количество пригодных к эксплуатации летающих радаров А-50/50У всего от 7 до 15. Это примерно раз в 10 меньше, чем у США.

Почему случился такой перекос - давняя история, но сегодня потеря даже одного самолета ДРЛО смещает стратегическое равновесие явно не в нашу пользу.

Я не имею достоверной информации, использует ли Украина самолеты ДРЛО стран НАТО для задач своих ВВС, но с получением на вооружение F-16, абсолютно точно будет иметь такую возможность.

Но не это самое неприятное.

Потеря нами возможностей ДРЛО ограничит сферу нашего влияния в области контроля за перемещениями авиации стран НАТО в районе наших границ. Равно мы не сможем вовремя отслеживать пуски крылатых ракет по объектам на нашей территории, а в случае атаки дальней стратегической авиации противника - имеем шанс и пропустить ядерный удар силами воздужного базирования.

Скажем, можем пропустить взлет стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту с базы в Раммштайне.

А.Б.