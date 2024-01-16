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Московский листок

Запад продолжает подготовку к превентивногму ядерному удару

Опубликовано 16.01.2024 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Запад продолжает подготовку к превентивногму ядерному удару

14 января около 21:10–21:15 по местному времени самолет ДРЛО А-50 был сбит над Азовским морем.

Я уже объяснял, почему не комментирую текущие военные действия - если моей стране настолько не нужно мое мнение, что высказывая его я еще и рискую оказаться под следствием, то зачем же мне это нужно? Есть так называемые "военкоры"...

Но тут вопрос не в текущей военной операции, это касается стратегической обороны в целом.

Расстояние от места катастрофы до линии фронта превышало150 километров. Это больше дистанции, на которой могут эффективно работать имеющиеся у Киева сильно устаревшие С-300. Значит, какие-то "добрые люди" помогли, и не просто так, а исходя из своих интересов.

Потеря эта для нас – крайне тяжёлая. Общее количество пригодных к эксплуатации летающих радаров А-50/50У всего от 7 до 15. Это примерно раз в 10 меньше, чем у США.

Почему случился такой перекос - давняя история, но сегодня потеря даже одного самолета ДРЛО смещает стратегическое равновесие явно не в нашу пользу.

Я не имею достоверной информации, использует ли Украина самолеты ДРЛО стран НАТО для задач своих ВВС, но с получением на вооружение F-16, абсолютно точно будет иметь такую возможность.

Но не это самое неприятное.

Потеря нами возможностей ДРЛО ограничит сферу нашего влияния в области контроля за перемещениями авиации стран НАТО в районе наших границ. Равно мы не сможем вовремя отслеживать пуски крылатых ракет по объектам на нашей территории, а в случае атаки дальней стратегической авиации противника - имеем шанс и пропустить ядерный удар силами воздужного базирования.

Скажем, можем пропустить взлет стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту с базы в Раммштайне.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будут болтаться в петле
пока сама не перегниет крысиная шейка написал 16.01.2024 11:03
Приходится отвлекаться от важных дел и разъяснять!
1.
В США половина нормальных политиков и чуть бльше половины политиков реально тупых. Эти тупые политики затягивают с передачей эффективного военного инветаря Украине и это неосознанно делается во вред Рашке-путиняжке так как затягивание войны в Украине приводит всЁ к более и более гигантским потерям россиян!
А вот если бы дали хотя-бы двести штук Ф-16 и 2000 штук Аттакомсов на 300 км - всЁ война бы уже закончилась разгромом Рашки-путиняшки.
А вот затягивание войны идет только во вред Рашке-путиняшке!
2.
То бишь, банд-группировка Трампожирика в США, желая помочь Ботоксной Плешивой Крысе, по своей тупости только вредит режиму Окурка затягиванием войны.
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