Покрышки в Питере жгут украинские мафиози?

Питерская полиция проверяет причастность украинского блогера Анатолия Шария к поджогам в Санкт-Петербурге, со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По словам источника, по делам о поджогах уже задержаны 14 человек, восемь из них - подростки. Все потерпевшие говорят о том, что имеют отношение к блогеру Петру Луневу, называющему себя консультантом по криптовалютам. И связывают произошедшее с конфликтом Лунева и Шария.

Петр Лунев и известный украинский блогер Анатолий Шарий создали криптофинансовую пирамиду. При этом сам Шарий остался без денег, «и речь может идти о 10 миллионах долларов».

Лунев, который сейчас находится за границей, заявил о том, что «жгутся хаты, у родителей, родственников – всех, кто хоть как-то со мной был связан». Пострадавшие, среди которых и отец блогера, рассказали, что перед поджогами им поступали угрозы.

Схема поджога - одна и та же, перед дверью квартиры поджигается покрышка.

«Итого: как минимум шесть поджогов в Петербурге и Ленобласти до Нового года и еще три – на Рождество», - говорится в статье.

Сам Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании, отказался комментировать ситуацию, заметив, что не причастен к поджогам.

Ранее неизвестные злоумышленники забросали коктейлями Молотова дом Анатолия Шария, расположенный в Таррагоне. Как заявил Шарий, испанская полиция связала нападение с его расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе - блогер рассказывал о деятельности «украинского наркокартеля».

Занятная история. То ли он украл, то ли у него украли... Шарий, конечно, талантливый человек, но на одном таланте денег не заработаешь - вилла в Испании, 10 миллионов долларов... Неужели с одной рекламы в Гугле?

И вот навряд ли, мне кажется, сам Шарий сидел под столом и собирал материалы о наркокартеле... Обычно такие материалы приносят в готовом виде, и вместе с приличной суммой денег. Размещение таких материалов на приличном, популярном ресурсе может приносить серьезные деньги.

Но и риски тоже имеются.

А.Б.