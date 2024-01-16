Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Покрышки в Питере жгут украинские мафиози?

Опубликовано 16.01.2024 в разделе комментариев 0

наркотики мафия
Покрышки в Питере жгут украинские мафиози?

Питерская полиция проверяет причастность украинского блогера Анатолия Шария к поджогам в Санкт-Петербурге, со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По словам источника, по делам о поджогах уже задержаны 14 человек, восемь из них - подростки. Все потерпевшие говорят о том, что имеют отношение к блогеру Петру Луневу, называющему себя консультантом по криптовалютам. И связывают произошедшее с конфликтом Лунева и Шария.

Петр Лунев и известный украинский блогер Анатолий Шарий создали криптофинансовую пирамиду. При этом сам Шарий остался без денег, «и речь может идти о 10 миллионах долларов».

Лунев, который сейчас находится за границей, заявил о том, что «жгутся хаты, у родителей, родственников – всех, кто хоть как-то со мной был связан». Пострадавшие, среди которых и отец блогера, рассказали, что перед поджогами им поступали угрозы.

Схема поджога - одна и та же, перед дверью квартиры поджигается покрышка.

«Итого: как минимум шесть поджогов в Петербурге и Ленобласти до Нового года и еще три – на Рождество», - говорится в статье.

Сам Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании, отказался комментировать ситуацию, заметив, что не причастен к поджогам.

Ранее неизвестные злоумышленники забросали коктейлями Молотова дом Анатолия Шария, расположенный в Таррагоне. Как заявил Шарий, испанская полиция связала нападение с его расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе - блогер рассказывал о деятельности «украинского наркокартеля».

Занятная история. То ли он украл, то ли у него украли... Шарий, конечно, талантливый человек, но на одном таланте денег не заработаешь - вилла в Испании, 10 миллионов долларов... Неужели с одной рекламы в Гугле?

И вот навряд ли, мне кажется, сам Шарий сидел под столом и собирал материалы о наркокартеле... Обычно такие материалы приносят в готовом виде, и вместе с приличной суммой денег. Размещение таких материалов на приличном, популярном ресурсе может приносить серьезные деньги.

Но и риски тоже имеются.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (0)
Китайцев будут грабить по российскому сценарию (0)
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (0)
Покрышки в Питере жгут украинские мафиози? (0)
Запад продолжает подготовку к превентивному ядерному удару (1)
Россия вновь стала главным экспортером урана в США (3)
Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Киеву (5)
Министерство обороны Германии готовится к войне против России (15)
Без вести пропавшие не на войне (6)
Рост из "пятой" точки "пятой" экономики мира (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss