Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?

ФНС сообщает, что самозанятые заработали в 2023 году 1,4 трлн рублей, а их общая численность выросла на 2,6 млн человек.

При этом нормальной долей самозанятых к общему числу работников главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков называет от 10% (как в США) до 13% (как в ЕС). Соответственно, для России нормой он считает 9–10 млн человек - это как сейчас. Дальнейший рост числа самозанятых, по его мнению, может привести к снижению устойчивости пенсионной и социальной систем.

По подсчетам замглавы Минэкономики Татьяны Илюшниковой, в секторе МСП де-юре заняты более 31 млн человек.

Напомню, что первые десять мест по доле самозанятых в мире занимают африканские страны с наименее развитой экономикой.

Какое-то количество самозанятых, как, допустим, и какое-то число безработных, требуются современной экономике. Но говорить, что рост числа безработных - это позитивный показатель, я бы не рискнул. А самозанятый по некоторым параметрам вполотную стоит рядом с безработным...

Мы много говорим о "новой экономике", но это вовсе не значит, что новая в чем-то лучше старой. Ни по развитию производительных сил, но по уровню производственных отношений преимуществ нет. Равно и по уровню развития "человеческого капитала".

Возьмем хоть сгоревший склад "Вайлдберриз" в Шушарах - все его преимущество только в размерах. Да, действительно большой. Также, наверно, жителей египетских хижин поражали размеры пирамид. Но навряд ли они также восхищались организацией труда строителей пирамид, равно и их уровнем развития.

Не случайно же при наличии достаточного числа огнетушителей испуганная толпа трудящихся ни одним из них не воспользовалась... А с другой стороны, зачем им было спасать чужое добро, вдобавок, как говорят, хорошо застрахованное? Это уже к вопросу о производственных отношениях.

А охрана не очень-то и выпускала работников их горящих зданий без досмотра. А вдруг чего подтырят из сгоревшего?

В общем, торжество "человеческого капитала". На уровне египетского рабовладения.

А.Б.