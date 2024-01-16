Государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России, сообщил Bloomberg.

По данным Bloomberg, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности внимание было сосредоточено на трансграничных сделках. Китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций.

Проверят также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или поставляющих критически важные товары через третьи страны.

В декабре Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Таким организациям запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их имущество в США будет заблокировано. То есть китайцев будут грабить по российскому сценарию.

А.Б.