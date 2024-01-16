Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?

Опубликовано 16.01.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

14 января около 21:10–21:15 по местному времени самолет ДРЛО А-50 был сбит над Азовским морем.

Я уже объяснял, почему не комментирую текущие военные действия - если моей стране настолько не нужно мое мнение, что высказывая его я еще и рискую оказаться под следствием, то зачем же мне это нужно? Есть так называемые "военкоры"...

Но тут вопрос не в текущей военной операции, это касается стратегической обороны в целом.

Расстояние от места катастрофы до линии фронта превышало 150 километров. Это больше дистанции, на которой могут эффективно работать имеющиеся у Киева сильно устаревшие С-300. Значит, какие-то "добрые люди" помогли, и не просто так, а исходя из своих интересов.

Потеря эта для нас – крайне тяжёлая. Общее количество пригодных к эксплуатации летающих радаров А-50/50У всего от 7 до 15. Это примерно раз в 10 меньше, чем у США.

Почему случился такой перекос - давняя история, но сегодня потеря даже одного самолета ДРЛО смещает стратегическое равновесие явно не в нашу пользу.

Я не имею достоверной информации, использует ли Украина самолеты ДРЛО стран НАТО для задач своих ВВС, но с получением на вооружение F-16, абсолютно точно будет иметь такую возможность.

Но не это самое неприятное.

Потеря нами возможностей ДРЛО ограничит сферу нашего влияния в области контроля за перемещениями авиации стран НАТО в районе наших границ. Равно мы не сможем вовремя отслеживать пуски крылатых ракет по объектам на нашей территории, а в случае атаки дальней стратегической авиации противника - имеем шанс и пропустить ядерный удар силами воздужного базирования.

Скажем, можем пропустить взлет стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту с базы в Раммштайне.

https://forum-msk.org/material/news/18250277.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты пять БПЛА, три — подавлены средствами РЭБ. Ранена девочка, пострадали 35 квартир

- Евросоюз начал аудит предоставленного Украине оружия

- Президент Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сокращенно, видимо, ЗасРаМС

- Компания Wildberries установила местонахождение всех сотрудников склада в Петербурге, которые работали в день пожара 13 января. Никто из работников не числится пропавшим без вести. А кто не числился работником - как?

 

1. Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?

2. Китайцев будут грабить по российскому сценарию

3. Покрышки в Питере жгут украинские мафиози?

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (0)
Китайцев будут грабить по российскому сценарию (0)
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (0)
Покрышки в Питере жгут украинские мафиози? (0)
Запад продолжает подготовку к превентивному ядерному удару (1)
Россия вновь стала главным экспортером урана в США (3)
Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Киеву (5)
Министерство обороны Германии готовится к войне против России (15)
Без вести пропавшие не на войне (6)
Рост из "пятой" точки "пятой" экономики мира (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss