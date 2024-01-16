Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?

14 января около 21:10–21:15 по местному времени самолет ДРЛО А-50 был сбит над Азовским морем.

Я уже объяснял, почему не комментирую текущие военные действия - если моей стране настолько не нужно мое мнение, что высказывая его я еще и рискую оказаться под следствием, то зачем же мне это нужно? Есть так называемые "военкоры"...

Но тут вопрос не в текущей военной операции, это касается стратегической обороны в целом.

Расстояние от места катастрофы до линии фронта превышало 150 километров. Это больше дистанции, на которой могут эффективно работать имеющиеся у Киева сильно устаревшие С-300. Значит, какие-то "добрые люди" помогли, и не просто так, а исходя из своих интересов.

Потеря эта для нас – крайне тяжёлая. Общее количество пригодных к эксплуатации летающих радаров А-50/50У всего от 7 до 15. Это примерно раз в 10 меньше, чем у США.

Почему случился такой перекос - давняя история, но сегодня потеря даже одного самолета ДРЛО смещает стратегическое равновесие явно не в нашу пользу.

Я не имею достоверной информации, использует ли Украина самолеты ДРЛО стран НАТО для задач своих ВВС, но с получением на вооружение F-16, абсолютно точно будет иметь такую возможность.

Но не это самое неприятное.

Потеря нами возможностей ДРЛО ограничит сферу нашего влияния в области контроля за перемещениями авиации стран НАТО в районе наших границ. Равно мы не сможем вовремя отслеживать пуски крылатых ракет по объектам на нашей территории, а в случае атаки дальней стратегической авиации противника - имеем шанс и пропустить ядерный удар силами воздужного базирования.

Скажем, можем пропустить взлет стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту с базы в Раммштайне.

https://forum-msk.org/material/news/18250277.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты пять БПЛА, три — подавлены средствами РЭБ. Ранена девочка, пострадали 35 квартир

- Евросоюз начал аудит предоставленного Украине оружия

- Президент Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сокращенно, видимо, ЗасРаМС

- Компания Wildberries установила местонахождение всех сотрудников склада в Петербурге, которые работали в день пожара 13 января. Никто из работников не числится пропавшим без вести. А кто не числился работником - как?

1. Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?

2. Китайцев будут грабить по российскому сценарию

3. Покрышки в Питере жгут украинские мафиози?