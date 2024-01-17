А зачем нам вообще Институт философии РАН?

Казалось бы, событие дня - скандал вокруг Института философии РАН.

Вдова Александра Зиновьева "наехала" на Институт философии в стилистике развитого сталинизма, который сам Зиновьев сильно осуждал.

Сейчас по сети гуляет письмо Суслову от 1949 года, в котором Николай Жданов, сын Андрея Жданова и зять Сталина, в тех же формулировках осуждает все тот же Интитут философии, тогда АН СССР - может, и фальшивка. В письме Суслову Жданов-младший критикует Александрова, который на тот момент возглавлял Институт философии всего около месяца, а до того - руководил отделом ЦК по агитации и пропаганде, который и уступил за месяц до письма Суслову. Такой бестактности ждать от Жданова как-то не приходится...

И почему наезд на Институт философии РАН идет под сенью памяти Зиновьева, который ни сном, ни духом...

Конечно, когда Зиновьева высылали в 1978 году, я был еще мальчишкой-первокурсником. Я то "Зияющие высоты" читал в машинописном варианте, а вот Зиновьев о моем существовании и знать не знал. Зато когда писателю пришло время возвращаться, я уже был довольно взрослый мальчик и заведовал отделом в "Правде". Или уже был замом главного редактора - не помню...

И вот в отделе у меня трудился корреспондент Феликс Борисович Белелюбский, сам кандидат философских наук, в юности проходивший по первому диссидентскому "делу Краснопевцева", и вот он-то и находился в контакте с Зиновьевым - и пожаловался мне, мол, едет на Родину великий философ, а его тут даже и не встретит никто...

А ехал Зиновьев по такому делу: ему была нужна российская пенсия как ветерана войны. На Западе он к тому времени тоже со всеми разругался, после выхода книги «Запад», а того пуще «Глобального человейника». и российская денежка была ему совсем не лишняя.

Ну я и встретил Зиновьева в Шереметьево, тем же вечером организовал ему часовой эфир на радио "Резонанс", где у меня была тогда программа, и за пультом сидел не кто-нибудь, а Валера Белянин, знаменитый музыкант, к сожалению, уже ушедший... На следующий же день вышло целое полосное интервью с Зиновьевым в "Правде", а ночью эфир на телевидении с Валерой Кондрашовым, тоже уже покойным... В то время я уже довольно плотно занимался PR, и организовывать такие вещи было для меня не новостью. В общем, на следующий день Зиновьев проснулся опять знаменитым на Родине.

А теперь вот под именем Зиновьева уже совершенно иные силы организуют травлю Института философии. До которого мне, вообще-то, нет никакого дела - в последний раз я там был "сто лет назад", когда иноагент Кагарлицкий знакомил там меня с Уго Чавесом, тогда еще живым и улыбчивым малым, а не улицей в районе Динамо...

Ну а Институт философии нам, похоже, и правда не нужен. Зачем таким м...кам философия?

А.Б.