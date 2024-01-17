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Московский листок

А зачем нам вообще Институт философии РАН?

Опубликовано 17.01.2024 в разделе комментариев 5

сталин баранов зиновьев суслов
А зачем нам вообще Институт философии РАН?

Казалось бы, событие дня - скандал вокруг Института философии РАН.

Вдова Александра Зиновьева "наехала" на Институт философии в стилистике развитого сталинизма, который сам Зиновьев сильно осуждал.

Сейчас по сети гуляет письмо Суслову от 1949 года, в котором Николай Жданов, сын Андрея Жданова и зять Сталина, в тех же формулировках осуждает все тот же Интитут философии, тогда АН СССР - может, и фальшивка. В письме Суслову Жданов-младший критикует Александрова, который на тот момент возглавлял Институт философии всего около месяца, а до того - руководил отделом ЦК по агитации и пропаганде, который и уступил за месяц до письма Суслову. Такой бестактности ждать от Жданова как-то не приходится...

И почему наезд на Институт философии РАН идет под сенью памяти Зиновьева, который ни сном, ни духом...

Конечно, когда Зиновьева высылали в 1978 году, я был еще мальчишкой-первокурсником. Я то "Зияющие высоты" читал в машинописном варианте, а вот Зиновьев о моем существовании и знать не знал. Зато когда писателю пришло время возвращаться, я уже был довольно взрослый мальчик и заведовал отделом в "Правде". Или уже был замом главного редактора - не помню...

И вот в отделе у меня трудился корреспондент Феликс Борисович Белелюбский, сам кандидат философских наук, в юности проходивший по первому диссидентскому "делу Краснопевцева", и вот он-то и находился в контакте с Зиновьевым - и пожаловался мне, мол, едет на Родину великий философ, а его тут даже и не встретит никто...

А ехал Зиновьев по такому делу: ему была нужна российская пенсия как ветерана войны. На Западе он к тому времени тоже со всеми разругался, после выхода книги «Запад», а того пуще «Глобального человейника». и российская денежка была ему совсем не лишняя.

Ну я и встретил Зиновьева в Шереметьево, тем же вечером организовал ему часовой эфир на радио "Резонанс", где у меня была тогда программа, и за пультом сидел не кто-нибудь, а Валера Белянин, знаменитый музыкант, к сожалению, уже ушедший... На следующий же день вышло целое полосное интервью с Зиновьевым в "Правде", а ночью эфир на телевидении с Валерой Кондрашовым, тоже уже покойным... В то время я уже довольно плотно занимался PR, и организовывать такие вещи было для меня не новостью. В общем, на следующий день Зиновьев проснулся опять знаменитым на Родине.

А теперь вот под именем Зиновьева уже совершенно иные силы организуют травлю Института философии. До которого мне, вообще-то, нет никакого дела - в последний раз я там был "сто лет назад", когда иноагент Кагарлицкий знакомил там меня с Уго Чавесом, тогда еще живым и улыбчивым малым, а не улицей в районе Динамо...

Ну а Институт философии нам, похоже, и правда не нужен. Зачем таким м...кам философия?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А зачем нам вообще Институт философии РАН?
Путиноид написал 17.01.2024 11:55
Как это зачем,а кто будет с академическим апломбом з.а.с.и.р.а.т.ь "мазги" другим яйцеголовым,в результате в интернете не будут публиковаться спорные статьи,например о будущем человечества и тех перспективных формаций которые его осчастливить,все будут ходить скучными ибо спорить будет не о чем.
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Опять новые отключения у пензюков
Рыкушка написал 17.01.2024 11:14
А есть ли город или городок где не было прорывы труб отопления и отключения липиздричества. Вертикальная худеть ждет теплой погоды и уж тогда. Да. Уж тогда этаьхууета отчитается. Мы все своровали и стало тепло и мы все исправили. Мороза нет. Рабы и тут промолчат.
Будет ли Сталиным на время Платон НКВД покажет время после выборов двойника идиота василиса морпеха. И устранения его как символа вертикали. Но тут профессор кислых щей пизздюк Валерий Соловей утверждает что слом вертикали нужен для построения новой вертикали. Пока гоняют по углам мелких мошек голой вечеринки но отчего то крупняк пока не трогают этих 40 госченуш свальном грехе празднкющих старый новый год и все друг друга ререебавщих.
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Новость круче человекочайников
Рыкушка написал 17.01.2024 11:04
Кущ отморозил ялдак и теперь его разлюбила курбанова Оленка. А не хууй было по лесам бегать от снарядов 50 годов. Конечно мы понимаем чио точность нет такой с гаубиц. Но их еще много осталось. Победим.
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Нам троцкисты больше не нужны
Зиновьев это Апфельбаум? написал 17.01.2024 11:03
Пусть Баранов подберет нам товарища Сталина, заменяющего путиноида с жопо-рожей.
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А то мы не знали
Рыкушка написал 17.01.2024 11:00
Ну все его знают. Верим. Верим.) ))
""Спросите у любого на Тверском бульваре
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл
Кто лучше всех играет Пресли на гитаре
Hа это каждый ответит, каждый ответит
Конечно, Вася, Вася, Вася
Hу кто его не знает? е-э
Вася, Вася, Вася - Анатоль Юрич из Москвы""
Конечно, этот знаменитый социолог потерпел и от тех и от этих. И вот мы видим воочию эти человекочайники и транс компании, где человеку определена роль раба обслуживания воров и воровских шлюх. Считать намеалткуояторе два плюс два как западные школы с инструкцией на калькулятор на каждой парте. В пятом классе наконец то решить задачку сколько у Васи осталось яблок если было пять яблок а воры соишлюхами спизздили четыре яблока. И реклама на всех страницах. Чипсы лейс это круто. Сколько ты Вася их сожрешь с Инной чтобы ляшки были толше и говна воровского было больше.
А теперь открою вам маленький секрет. Без социализма не будет счастья трудовому народу и Родины не будет. Будет транс национальная рабство и лтупленнве пропагандой потребления толстые бабы и жирные мужики которые не смогу вынебать этих жирных баб и следовательно нация русских и украинцев погибнет в пробирках уничтоженных Западом и занявшие все ресурсы некогда богатой страны советов.
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