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Московский листок

Франция готова снова убивать русских

Опубликовано 17.01.2024 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Франция готова снова убивать русских

Париж планирует передать Киеву около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, самоходные гаубицы Caesar и «несколько сотен бомб». Об этом в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.

Французский лидер также анонсировал свой визит в Киев в феврале. В ходе него Макрон планирует обсудить с украинским руководством поставки вооружений, а также заключить между Францией и Украиной соглашение по гарантиям безопасности.

«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.

Страны G7 договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе. Первой из государств «Большой семерки» договор о гарантиях безопасности с Киевом подписала Великобритания.

Это напоминает двусторонние соглашения с Гитлером перед началом Второй мировой войны - те самые, в которых упрекают СССР за "Пакт Молотов-Риббентроп".

Однако Сталин заключил это соглашение едва ли не последним из европейских лидеров. Ну и, разумеется, это никак не предотвратило начала войны. Подписывая пакты, стороны с самого начала даже не собирались их исполнять...

Сейчас исполнить попытаются. Но война на Украине грозит снести не одно национальное правительство в Европе - в Америке позиция Байдена уж будет стоить ему президентства. А следом слетят и Шольц, и Макрон, и Сунак. И кто тогда будет выполнять эти акты?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Мария Х У Й Л О Воронцова
веников не вяжет написал 17.01.2024 11:57
Сегодня крупнейшая оппозиционная фракция в немецком бундестаге ХДС/ХСС выступила с требованием поставить на голосование вопрос о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Депутаты прямо обвинили Шольца в саботаже помощи Украине. Лидер оппозиции Фридрих Мерц сказал, что поставки этих ракет тем более необходимы, что американская помощь задерживается и непонятно будет ли она вообще.
Рейтинг Шольца стремительно летит к чертям собачьим, и он либо уйдет и его сменит Борис Писториус, либо вообще правящая коалиция распадется и к власти в стране придут правые. В любом случае, это будут люди, которые выступают за увеличение поставок оружия Украине. В том числе и дальнобойного.
Сегодня Европарламент сделал очень решительный шаг навстречу Украине. Вот что сказано в заявлении парламентариев: "Мы, президенты основных политических групп Европейского парламента, призываем Европейский совет и государства-члены Европы выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и постоянную долгосрочную военную поддержку Украины и оборону Союза, а также предоставить Украине экономическую и финансовую поддержку, которая необходима для поддержки жизненно важных услуг для украинских граждан и обеспечение экономического и социального обновления после войны".
И еще там было написано: "Европейский совет должен предпринять решительные действия по увеличению производства, совместных закупок и поставке необходимого Украине оружия и боеприпасов. Не может быть усталости от Украины в Европе, когда от того, выиграет или нет Россия эту войну, зависит безопасность не только Украины, но и всего европейского континента. ЕС не должен оставлять сомнений в том, что он сохранит свою решимость поддержать Украину в освобождении ее народа, освобождении ее территорий и восстановлении полного контроля над всей ее территорией в пределах международно признанных границ".
Я могу ошибаться и выдавать желаемое за действительное, но сегодня мне кажется, что в Европе произошел какой-то перелом и она всерьез развернулась в сторону решительной военной поддержки Украины.
Вы знаете, может и хорошо, что США затягивают с выделением помощи. Это заставляет Европу шевелиться и взрослеть. Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Боюсь сглазить, но мне кажется, что &#8220;процесс пошел&#8221;, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич
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Re:
Бдительный гражданин написал 17.01.2024 11:55
Вот сейчас на Яндексе в новостях висит: Медведев заявил о невозможности мира при условии существования Украины
А Анатолий нам о каком-то геноциде россиян рассказывает.
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Франция готова снова убивать русских
Путиноид написал 17.01.2024 11:47
Я так и думал? Макрон тоже наркоман,и ведь ему говорили не посещай украину,Зеленский подсадит тебя на травку,будешь как он "Наполеоном". :D
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(без названия)
Aleko 11 написал 17.01.2024 11:27
Когда СССР воевал против третьего Рейха, ему помогал весь цивилизованный мир.
Сегодня мир точно так же помогает Украине в войне против плешивого кремлевского недофюрера.
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Re:
Бдительный гражданин написал 17.01.2024 11:18
Примерно неделю назад господин Клим Жуков в своем телеграме рассказывал, что американский генерал Милли призывает к геноциду русских. Так он преподнес заявление Милли, в котором генерал призывал не давать покоя русским на оккупированной территории. Похоже, заметка Анатоля Юрьевича из этой же серии.
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