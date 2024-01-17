Франция готова снова убивать русских

Париж планирует передать Киеву около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, самоходные гаубицы Caesar и «несколько сотен бомб». Об этом в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.
Французский лидер также анонсировал свой визит в Киев в феврале. В ходе него Макрон планирует обсудить с украинским руководством поставки вооружений, а также заключить между Францией и Украиной соглашение по гарантиям безопасности.
«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.
Страны G7 договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе. Первой из государств «Большой семерки» договор о гарантиях безопасности с Киевом подписала Великобритания.
Это напоминает двусторонние соглашения с Гитлером перед началом Второй мировой войны - те самые, в которых упрекают СССР за "Пакт Молотов-Риббентроп".
Однако Сталин заключил это соглашение едва ли не последним из европейских лидеров. Ну и, разумеется, это никак не предотвратило начала войны. Подписывая пакты, стороны с самого начала даже не собирались их исполнять...
Сейчас исполнить попытаются. Но война на Украине грозит снести не одно национальное правительство в Европе - в Америке позиция Байдена уж будет стоить ему президентства. А следом слетят и Шольц, и Макрон, и Сунак. И кто тогда будет выполнять эти акты?
А.Б.
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веников не вяжет написал 17.01.2024 11:57
Рейтинг Шольца стремительно летит к чертям собачьим, и он либо уйдет и его сменит Борис Писториус, либо вообще правящая коалиция распадется и к власти в стране придут правые. В любом случае, это будут люди, которые выступают за увеличение поставок оружия Украине. В том числе и дальнобойного.
Сегодня Европарламент сделал очень решительный шаг навстречу Украине. Вот что сказано в заявлении парламентариев: "Мы, президенты основных политических групп Европейского парламента, призываем Европейский совет и государства-члены Европы выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и постоянную долгосрочную военную поддержку Украины и оборону Союза, а также предоставить Украине экономическую и финансовую поддержку, которая необходима для поддержки жизненно важных услуг для украинских граждан и обеспечение экономического и социального обновления после войны".
И еще там было написано: "Европейский совет должен предпринять решительные действия по увеличению производства, совместных закупок и поставке необходимого Украине оружия и боеприпасов. Не может быть усталости от Украины в Европе, когда от того, выиграет или нет Россия эту войну, зависит безопасность не только Украины, но и всего европейского континента. ЕС не должен оставлять сомнений в том, что он сохранит свою решимость поддержать Украину в освобождении ее народа, освобождении ее территорий и восстановлении полного контроля над всей ее территорией в пределах международно признанных границ".
Я могу ошибаться и выдавать желаемое за действительное, но сегодня мне кажется, что в Европе произошел какой-то перелом и она всерьез развернулась в сторону решительной военной поддержки Украины.
Вы знаете, может и хорошо, что США затягивают с выделением помощи. Это заставляет Европу шевелиться и взрослеть. Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Боюсь сглазить, но мне кажется, что “процесс пошел”, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич
Бдительный гражданин написал 17.01.2024 11:55
А Анатолий нам о каком-то геноциде россиян рассказывает.
Путиноид написал 17.01.2024 11:47
Aleko 11 написал 17.01.2024 11:27
Сегодня мир точно так же помогает Украине в войне против плешивого кремлевского недофюрера.
Бдительный гражданин написал 17.01.2024 11:18