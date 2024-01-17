Франция готова снова убивать русских

Париж планирует передать Киеву около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, самоходные гаубицы Caesar и «несколько сотен бомб». Об этом в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.

Французский лидер также анонсировал свой визит в Киев в феврале. В ходе него Макрон планирует обсудить с украинским руководством поставки вооружений, а также заключить между Францией и Украиной соглашение по гарантиям безопасности.

«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.

Страны G7 договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе. Первой из государств «Большой семерки» договор о гарантиях безопасности с Киевом подписала Великобритания.

Это напоминает двусторонние соглашения с Гитлером перед началом Второй мировой войны - те самые, в которых упрекают СССР за "Пакт Молотов-Риббентроп".

Однако Сталин заключил это соглашение едва ли не последним из европейских лидеров. Ну и, разумеется, это никак не предотвратило начала войны. Подписывая пакты, стороны с самого начала даже не собирались их исполнять...

Сейчас исполнить попытаются. Но война на Украине грозит снести не одно национальное правительство в Европе - в Америке позиция Байдена уж будет стоить ему президентства. А следом слетят и Шольц, и Макрон, и Сунак. И кто тогда будет выполнять эти акты?

А.Б.