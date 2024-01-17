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Московский листок

Советник Байдена заявил о формировании нового мирового порядка

Опубликовано 17.01.2024 в разделе комментариев 2

сша война рф
Советник Байдена заявил о формировании нового мирового порядка

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка. Это было заявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе, то есть не просто так, а чтобы весь мир это услышал.

Являвшийся модератором сессии бывший министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде сказал, что после окончания холодной войны установился основанный на верховенстве закона и демократических ценностях определенный миропорядок, однако сейчас возникло впечатление, что этот порядок уже не является мировым и формируется новый.

В ответ на это Салливан заявил, что действительно формируется какой-то новый миропорядок. По его словам, одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от российской агрессии».

Ранее и госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Раньше о новом мировом порядке рисковал говорить вслух только Гитлер. А сейчас все подряд.

Но тогда шла конкуренция между системами и идеологиями, а нынче ни систем, ни идеологий, отличающих одних от других нет. И Россия, и Китай встроены в мировую систему разделения труда, и вырывание из нее России наносит ущерба всем остальным не меньше - по ППС Россия даже улучшила свои позиции на европейских рынках.

С Китаем такой фокус вообще не пройдет без риска обрушить мировой рынок.

Идеологий же вообще нет - в России государственная идеология даже просто запрещена конституцией. В Китае идеология есть, но следование ей сугубо формально.

Мы видим борьбу империалистических хищников в ничем не прикрытом виде.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Новый мировой порядок
Путиноид написал 17.01.2024 11:43
Aleko 11 написал 17.01.2024 11:29
Только Расеюшка развязала самую кровопролитную со времен Второй Мировой войну в Европе.
За что и получила по башке от мира.
Китай этого не сделал - пока что, во всяком случае.
И Китай точно не "страна-бензоколонка".
===================================================================================================
Россия Великая Держава, поэтому ваши м.у.д.о.в.ы.е. рыдания,не повлияют на геополитический расклад сил в пользу НАТО,следовательно Украине-пи3дец.
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(без названия)
Aleko 11 написал 17.01.2024 11:29
Только Расеюшка развязала самую кровопролитную со времен Второй Мировой войну в Европе.
За что и получила по башке от мира.
Китай этого не сделал - пока что, во всяком случае.
И Китай точно не "страна-бензоколонка"
Ответить
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