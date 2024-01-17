Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Стало известно, с чем партия Сары Вагенкнехт хочет снести Шольца

Опубликовано 17.01.2024 в разделе комментариев 1

германия война мид
Стало известно, с чем партия Сары Вагенкнехт хочет снести Шольца

Газета FAZ слила содержание программного документа "Партии Сары Вагенкнехт", с которым партия планирует идти на выборы в Европарламент. Он должен быть окончательно одобрен 27 января. Очень любопытно...

- ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании

-Приоритет национального законодательства над европейским

- Мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета

- При этом - ЕС должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой

- Возобновление экспорта российских энергоресурсов

- Неограниченное использование ДВС

- Пересмотр подходов ЕС по защите климата

- По украинскому конфликту - боевые действия начала Россия, но Запад мог их предотвратить. Прекращение поставок оружия на Украину будет способствовать началу мирных переговоров.

Посмотрим, что скажут избиратели, и в каком виде эта программа дойдет до выборов в бундестаг.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
содержание программного документа "Партии Сары Вагенкнехт",
Путиноид написал 17.01.2024 11:30
Программа хорошая,все зависит от экономического блока и банковской сферы,тобишь тех кто управляет Германией,если они желают жить в США,и разместить там свой бизнес,то программа не будет поддержана,а если они патриоты Deutchland и их гены, от предков, шепчут им о величии Германии,то все получится.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Стало известно, с чем партия Сары Вагенкнехт хочет снести Шольца (1)
Советник Байдена заявил о формировании нового мирового порядка (2)
Франция готова снова убивать русских (5)
А зачем нам вообще Институт философии РАН? (5)
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (0)
Китайцев будут грабить по российскому сценарию (9)
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"? (3)
Покрышки в Питере жгут украинские мафиози? (2)
Запад продолжает подготовку к превентивному ядерному удару (18)
Россия вновь стала главным экспортером урана в США (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss