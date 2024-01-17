Стало известно, с чем партия Сары Вагенкнехт хочет снести Шольца

Газета FAZ слила содержание программного документа "Партии Сары Вагенкнехт", с которым партия планирует идти на выборы в Европарламент. Он должен быть окончательно одобрен 27 января. Очень любопытно...

- ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании

-Приоритет национального законодательства над европейским

- Мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета

- При этом - ЕС должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой

- Возобновление экспорта российских энергоресурсов

- Неограниченное использование ДВС

- Пересмотр подходов ЕС по защите климата

- По украинскому конфликту - боевые действия начала Россия, но Запад мог их предотвратить. Прекращение поставок оружия на Украину будет способствовать началу мирных переговоров.

Посмотрим, что скажут избиратели, и в каком виде эта программа дойдет до выборов в бундестаг.