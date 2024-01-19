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Московский листок

После инсульта - на улицу

Опубликовано 19.01.2024 автором РК-инфо в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
После инсульта - на улицу

 

«И я была у врача, мне голову проверяли, там киста большая после инсульта, а они травлю устроили, письма угрожающие пишут, что выселят. Пишут и не обращают внимание на решение Хамовнического суда и на решение Мосгорсуда. Говорят, выселят сразу же после того, как решение суда первой инстанции выйдет в письменном виде. Мы на апелляцию будем подавать – это их не волнует. Нервничать нельзя - врачи говорят, а как же не нервничать в такой ситуации», – рассказывает Анна Николаевна Борисенко.

 

В настоящий момент она вынуждена одновременно проходить комиссию по установлению второй группы инвалидности и бороться за крышу над головой.

Отметим, что семья военнослужащего Борисенко получила жильё по адресу - Москва, ул. Псковская 2, к. 1, кв. 141 в 94 году.

Теперь бывшую жену военнослужащего гонят на улицу. Причём, заявляют, что изначально семья вселилась самозахватом.

Первый раз её пытались выселить в 2002 году. Однако суд факт самозахвата не признал, в выселении на улицу без предоставления другого жилья - отказал. После судебного решения 2002 года Анну Николаевну оставили в покое. Но, как оказалось, временно. Сейчас 65-летней женщине с осложнениями после инсульта вновь указывают на дверь.

 

В марте 2023-го ФГАУ Росжилкомплекс направило на её имя уведомление об освобождении жилья в 1 0-дневный срок.

Затем был подан иск в Бутырский суд. В декабре решение о выселении было принято.

Отметим, что по закону - второй раз добиваться через суд того же, в чём один раз уже отказано – нельзя. Только вот законы у нас писаны для простых граждан, а не для крупных игроков. Такие дела.

В России начала 21 века - это справедливость. Юридически обосновать право сограждан на бездомную жизнь. Обычные современные будни российского законодательства - служители закона стоят не на защите жилищного права граждан РФ, стремясь защитить их от бездомной жизни, но сами лишают людей жилья, ссылаясь на составленные своим же чиновничьим собратом, механизмы. По таким положениям лишаются жилья рабочие семьи, строители, учителя, врачи, служащие, лишаются жилья массово, лишаются многолетней практикой. На каждый случай найдётся свой законодательный прицел. Такое вот устойчивое жилищное право для российского народа.

 



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