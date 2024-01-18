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Московский листок

Полное единство. Все будут наказаны!

Опубликовано 18.01.2024 в разделе комментариев 1

протест башкирия
Полное единство. Все будут наказаны!

Ситуация в Баймаке успокоилась, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщил «Ведомостям» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

"Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал он.

Приговор активисту Фаилю Алчинову Назаров назвал «продолжением борьбы с экстремизмом».

Я нарочно не комментировал ситуацию в Башкирии ни вчера. ни позавчера - не все мне было ясно. А вот премьеру Башкирии Назарову ясно все - главное, общество поддержало! А то, что самые массовые акции протеста, со столкновениями с силовиками, произошли именно в Башкирии, и впервые после начала СВО - это "общество поддержало". Главу республики. А кто открыто называл его бандитом - так это не общество, эти будут наказаны...

Что-то самого "поддержанного обществом" не очень видно. Наверно, стесняется всенародной поддержки...

Боюсь, что всенародная поддержка башкирского типа нам еще будет встречаться по регионам. Уж больно хорошо себя чувствуют местные элиты. Прямо прекрасно. Единство с обществом полное, как в кровати. Одни сверху, другие снизу, и всем хорошо.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Я очень злопамятен...
Serg0 написал 18.01.2024 10:47
Вспоминаю этих "экологов" - молодых "активистов" с горящими глазами в начале "перестройки". Вряд ли кто-то платил этим дурачкам за их усердие. Классовый враг скуп и предпочитает использовать наивных горлопанов ("полезных идиотов") втемную. Эти простофили блажили по любому поводу - от строительства АЭС до комбикормового завода, собирая многотысячные митинги таких же неискушенных советских лохов. Результат - от экологии и плача по "мученикам режима" до политических требований многопартийности, "плюрализма", "демократии", "рынка" и ликвидации 6-ой статьи в Конституции. Так и нынешние борцуны с "коррупцией", за "экологию", за все хорошее против всего плохого не ведают, что творят. Именно при помощи взвинченной толпы были разрушены целые страны, проведены "оранжевые революции", за которые сегодня история предъявляет свой счет. Представляю, что было бы если во время ВОВ какие-то безумцы собрались бы на площади и потребовали бы закрытия металлургического комбината, поскольку не соответствует экологическим требованиям? Как поступили бы власти? Поэтому я сразу напрягаюсь, когда слышу о "народном протесте" и митингах обывателей, особенно, когда кто-то пытается придать событиям национальную окраску...
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