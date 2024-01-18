Полное единство. Все будут наказаны!

Ситуация в Баймаке успокоилась, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщил «Ведомостям» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

"Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал он.

Приговор активисту Фаилю Алчинову Назаров назвал «продолжением борьбы с экстремизмом».

Я нарочно не комментировал ситуацию в Башкирии ни вчера. ни позавчера - не все мне было ясно. А вот премьеру Башкирии Назарову ясно все - главное, общество поддержало! А то, что самые массовые акции протеста, со столкновениями с силовиками, произошли именно в Башкирии, и впервые после начала СВО - это "общество поддержало". Главу республики. А кто открыто называл его бандитом - так это не общество, эти будут наказаны...

Что-то самого "поддержанного обществом" не очень видно. Наверно, стесняется всенародной поддержки...

Боюсь, что всенародная поддержка башкирского типа нам еще будет встречаться по регионам. Уж больно хорошо себя чувствуют местные элиты. Прямо прекрасно. Единство с обществом полное, как в кровати. Одни сверху, другие снизу, и всем хорошо.

А.Б.