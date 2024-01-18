В Госдуме назвали диаспоры "мафиозными структурами"

Национальные диаспоры в России — это то же самое, что итальянская мафия, они подкупают местные власти и покрывают преступников, заявил в Telegram вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

- Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — считает Толстой.

Кто такой Петр Толстой все знают, но в данном случае я с ним даже не пытаюсь спорить - сам говорю тоже самое и теми же словами много лет.

Но от того, что я назову черное - черным, а белое белым, ничего не изменится. У нас система коммуникации власть-общество работает исключительно в одну сторону - они нам диктуют, а мы исполняем. В противоположном направлении - ничего.

Но, как видим, ничего не меняется, и когда те же очевидные всем вещи проговаривает вице-спикер Думы от партии власти - ну, сказал и сказал, молодец, отпиарился.

Впрочем, в Древнем Риме, которому мы пытаемся наследовать, тоже говорили: "Хочешь жить в Риме - живи как римлянин!"

И что? В конце концов, германец Одоакр закрыл проект Рима, а на месте империи многочисленные мигранты создали множество своих государств. С такими порядками, что любая современная мафия покажется детским садом...

А.Б.