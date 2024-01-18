Бундестаг (парламент ФРГ) в среду вечером большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Против поставок Taurus Украине проголосовали 485 парламентариев, "за", - 178 (из них 176 членов фракции ХДС/ ХСС). Трое воздержались.

Против проекта резолюции проголосовали многие члены партий "зеленых" и СвДП, которые сами неоднократно выступали в поддержку поставок ракет Киеву. Свой отказ они обосновали тем, что инициатива была выдвинута к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам Бундесвера.

"Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus, однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат", - сказал депутат от СвДП Нильс Грюндер.

То есть бундестаг в целом за то, чтобы немецкие ракеты наносили удары по России, как в старые добрые времена, но не сейчас. Пока пусть бомбят Белгород тем, что есть в наличии.

Запад намерен помочь Вооруженным силам Украины атаковать Крымский мост, пишет издание The Hill. А единственное, что может серьезно разрушить конструкции моста - это Taurus.

А.Б.