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Московский листок

Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение

Опубликовано 18.01.2024 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий раскритиковал гадание, которое практикуют накануне Крещения.

В крещенский сочельник когда-то была распространена традиция гадать, встречающаяся и сегодня.

- Гадание? Не надо этим заниматься. Вздор это все, бред сивой кобылы, как и гороскопы, - сказал монах.

А как же "раз в крещенский вечерок девушки гадали"? Не то бросали, не туда и вообще автор Жуковский неправильно оценивал позицию церкви по отношению к суевериям. И имя героине дал какое-то нецерковное - Светлана...

И касаемо гороскопов - на Рождество к новорожденнному Иисусу заявились некие "волхвы" с подарками. По сути - астрологи. Нагадали там что-то по звезде и по ней же и пришли куда следует, то есть в Вифлеем.

А надо было их гнать взашей с ихними дарами, нечего младенцев смущать. Сдать их в полицию, и вся недолга...

А.Б.



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