Трамп похвалил Путина и Ким Чен Ына

Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Владимиром Путиным из-за того, что Россия обладает ядерным оружием.

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин", - сказал Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити, добавив, что хорошо сотрудничать с теми, у кого есть мощное ядерное оружие.

Он также отметил, что с главой КНДР Ким Чен Ыном у него тоже были хорошие отношения...

Жаль, но выходит, мне на хорошее отношение со стороны президента моей страны рассчитывать не приходится - у меня же нет ядерного оружия...

Ранее на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что Соединенными Штатами руководят дураки.

Так может, им и повезло, американцам. У неас вот руководят исключительно умные. Зато мы, граждане, без порток... Страна у нас богатая, и начальство умное, а мы не бедные, мы просто нищие. И прав у нас не больше, чем у дворовой кошки...

А американцы дураков-президентов как-нибудь потерпят.

А.Б.