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Московский листок

Трамп похвалил Путина и Ким Чен Ына

Опубликовано 19.01.2024 в разделе комментариев 1

выборы трамп
Трамп похвалил Путина и Ким Чен Ына

Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Владимиром Путиным из-за того, что Россия обладает ядерным оружием.

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин", - сказал Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити, добавив, что хорошо сотрудничать с теми, у кого есть мощное ядерное оружие.

Он также отметил, что с главой КНДР Ким Чен Ыном у него тоже были хорошие отношения...

Жаль, но выходит, мне на хорошее отношение со стороны президента моей страны рассчитывать не приходится - у меня же нет ядерного оружия...

Ранее на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что Соединенными Штатами руководят дураки.

Так может, им и повезло, американцам. У неас вот руководят исключительно умные. Зато мы, граждане, без порток... Страна у нас богатая, и начальство умное, а мы не бедные, мы просто нищие. И прав у нас не больше, чем у дворовой кошки...

А американцы дураков-президентов как-нибудь потерпят.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Трамп похвалил Путина и Ким Чен Ына
Путиноид написал 19.01.2024 11:18
Вот так надо вести предвыборную компанию,теперь американцы китайского происхождения,да и часть русскоязычного с патриотическим уклоном к исторической Родине,проголосуют за Трампа.
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