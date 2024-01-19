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Московский листок

России уже практически объявили войну

Опубликовано 19.01.2024 в разделе комментариев 0

нато ес
России уже практически объявили войну

Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что их страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится, сообщает The Telegraph.

«Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на главу комитета НАТО Бауэра.

Альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.

Многих, в том числе и меня, коробит формулировка из времен "холодной войны" - агрессивный блок НАТО. А какой он еще?

Нигде российские официальные лица не заявляли, что готовятся воевать со странами НАТО.

Все локальные войны, которые вела Россия в последние 30 лет, по сути конфликты на ее территории. В городах, построенных еще русскими императорами, на заводах, созданных еще СССР, среди людей, получивших образование на русском языке и добрая половина которых считает себя русскими.

Старейший член НАТО Турция уже почти полвека оккупирует северную часть Кипра, но она населена турками-киприотами, и все это понимают. Хотя и не одобряют. Но никому в голову не приходит объявить в Турции крестовый поход...

А почему по сути гражданская война на развалинах нашей империи так волнует другие бывшие или будущие империи?

Финляндия и Швеция только-только вступили в НАТО, еще даже не до конца, и уже вместе со всеми готовятся воевать с Россией. Польша и Прибалтика готовы воевать с русскими в любой момент. А теперь готовятся все?

 А.Б.



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