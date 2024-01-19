Армения продолжает двигаться в сторону Америки

Глава Министерства обороны Армении Сурен Папикян обсудил с послом США в Ереване Кристиной Квин сотрудничество в оборонной сфере, сообщила пресс-служба ведомства.

«Собеседники обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в области обороны и региональной безопасности, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказано в заявлении армянского Минобороны.

Сам факт интересен - посол США вызывает к себе туземного министра обороны для инструкций. Как где-нибудь в Гватемале, а не на территории, еще недавно входившей в состав нашего государства. Взглянем на карту - где США и где региональная безопасность Армении.

Как бы на финал не пришлось еще и с армянами воевать... А что?

А.Б.