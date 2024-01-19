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Московский листок

Слава хуситам, борющимся с мировым империализмом

Опубликовано 19.01.2024 в разделе комментариев 0

море судно
Слава хуситам, борющимся с мировым империализмом

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.

Хоть какая-то хорошая новость...

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду.

Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными.

А если по прецеденту Россия начнет наносить "оборонительные" удары по странам-поставщикам ракет и БПЛА на Украину?

Вот только что российские парламентарии обратились к французским по поводу наемников и поставок оружия. Думаю, во фрацузском парламенте это вызовет только смех и воспоминания про Боба Денара.

А вот если к письму депутатов приложить пару ударов хуситов по судам на рейде Гавра или Бреста - это будет убедительно... Или завести своих хуситов, где-нибудь в Голландии.

А.Б.



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