Не кури - будь жирным!

Как знают мои постоянные читатели, я уже более 10 лет сопротивляюсь подлому идиотизму «борцунов» с курением табака - с тысячелетием испытанным и самым удобным лекарством от депрессии. Я показывал и показываю, что начатая борьба с табаком вызвала не просто эпидемию депрессии и массовые прямые её последствия – немотивированные убийства и самоубийства, скажем, случаи, когда лётчики в припадке депрессии разбивали самолёты с собою и пассажирами, но и косвенные следствия депрессии – рост психосоматических болезней, включая онкологию.

Отвлекусь на свежие данные по онкологии.

Вызывают рак не внешние причины – не ужастик придурков – не «канцерогены», а состояние психики: вызывает рак не курение, а те же депрессии. И если вы начинаете бороться с лекарством против депрессии, то что должно случиться с заболеваемостью онкологией? Правильно, заболеваемость раком должна расти, а вместе с нею расти и доходы фармацевтики и медицины от лечения этой сверхдоходной болезни. (Это чтобы вы понимали, кому выгодна борьба с курением).

Итак, подлые идиоты, называющие себя депутатами Думы, десять лет назад приняли закон о борьбе с курением, неизвестные мерзавцы развернули невиданную по затратам пропаганду против курения, и эта пропаганда имела успех – если в 2013 году в России курило 41% населения, то уже в 2016 году - 31%, а продажа сигарет упала ещё больше - с 346 миллиардов в 2013 до 230 миллиардов в 2020 году, то есть на 34%.

И, соответственно, выросла заболеваемость раком. Как следует из таблицы 5 «Распространенность злокачественных новообразований в России в 2012-2022 гг.» последнего опубликованного отчёта Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена «Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году» chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://glavonco.ru/cancer_register/sop-2022-v2.pdf, общая заболеваемость онкологией на 100 тысяч населения с 2091,9 случаев в 2012 выросла до 2758,3 случаев в 2022 году, то есть на 32%.

А заболеваемость раком трахеи, бронхов и лёгкого – как бы основных «жертв курения» - выросла с 86,6 случаев в 2012 до 96,3 случая в 2022 году, то есть на 11%.

Вот возьмите эти числа и ткните в морду тупым тварям в Думе со словами: вот результат вашей борьбы с курением!

Однако я упустил и упускаю то, что могло мне прийти в голову в первую очередь – упускаю ожирение населения стран, в которых ведётся борьба с курением!

Я достаточно хорошо помню жизнь, начиная где-то года с 55-го, ещё везде была видна послевоенная разруха – ещё лежала в руинах и не была отстроена моя 43-я средняя школа, не менее десятка моих тогдашних сверстников-приятелей никогда не имели отцов – было от чего впадать в депрессию. Тем не менее, реально уже тогда не было никаких препятствий стать жирным - хлеба, молока и сахара было хоть завались даже в СССР А это главные продукты из тех, которые ведут к ожирению. Но тогда даже толстяки были редкостью, не было их, кстати, и в США.

И даже во время моей работы в Казахстане (1973-95г.г.), когда уже и в СССР началась вонь пропаганды против курения, среди моих знакомых на заводе и в городе (а это человек 500) был всего один толстяк – В. Бабченко, помню гроб с его телом пришлось шестерым выносить и грузить на машину. И помню одну женщину, про которую можно сказать, что она была слишком полная (правда, это всё ещё было время, когда худые женщины вызывали в обществе жалость).

Я знал по себе, что сигарета гасит аппетит, но не видел механизма того, как она это делает, – не видел прямой связи курения и ожирения. И вот случайно на развлекательном сайте наткнулся на объяснение.

Как вы знаете, я скептически отношусь к учёным и их мнению, но в этом сообщении даются сведения о гормонах (конкретных, хорошо изученных химических веществах) и даются выводы об их значении, а эти выводы проверяемы на практике. То есть рассказанные автором K0gteT0chka причины ожирения, скорее всего, сильно похожи на правду, а инициировало это сообщение сетование жирной женщины о том, что ради похудения она пошла на то, чтобы ей вырезали часть желудка.

Итак, вот комментарий, который я хотел сначала сократить до нужной мне мысли, но потом решил оставить его, как есть, в благодарность его автору K0gteT0chka за то, что она подсказал мне, что тут к чему. Я просто выделил полужирным то, что мне нужно для моих заключений.

«В корневом посте девушка уменьшила желудок и сбросила немало веса. Вот комментарии меня и сподвигли написать сей опус.

Почему жирные люди жиреют, не могут похудеть, и при чем тут уменьшение желудка.

Как питание происходит по мнению большинства? Есть пустой сосуд - желудок, мы покушали, сосуд наполнился, мы сытые и больше есть не хотим. Так вот, не так это все работает. Во-первых, желудок эластичный, и понятие заполненности у него очень и очень относительное. Недавно мы все жрали оливье, так что по свежей памяти должны помнить, как это, вроде места нету, но вот еще бутербродик с икоркой наверну и...

А во-вторых, за сытость отвечает вообще не оно. Нами правят гормоны, смиритесь.

В желудке вырабатывается такой замечательный (нет) гормон - грелин, он отвечает за чувство голода. И это не тот психологический голод, когда «скучно, пойду пожру». Это настоящий, реальный животный голод, тот самый, который сподвигал наших предков поднимать жопу и ловить мамонта. Сейчас мы часто не понимаем, что такое настоящий сильный голод, так как имеем легкий доступ к еде. Как только почувствовали первые признаки голода - кушоц. Но кто по каким-то причинам оказывался весь день без еды, да еще и с сильными физическими нагрузками, тот немного представляет, на что это походит. Итак, мы поели, грелин нас отпускает и дальше работает другой гормон - лептин. Он вырабатывается в желудке во время еды, а в жировой ткани вырабатывается постоянно. На самом деле в истории голод-насыщение еще много чего участвует, тот же инсулин, но сосредоточимся на паре грелин-лептин.

Что происходит, если нарушается работа желудка и грелина начинает вырабатываться много и не по делу? Начинает хотеться жрать. И не надо путать это состояние с легким голодом, когда пропустил завтрак. Это настоящий злой голод, тот самый механизм выживания, заложенный в нас эволюцией. И вся эта жажда жизни требует есть! Когда ситуация уже катится под откос, доходит до того, что мысли о еде затмевают вообще все. Это слабая воля? Лень? Да хренушки, это гормоны. И они правят балом. Нельзя просто зажмуриться и переделать свой гормональный фон так, как вздумается. Итак, грелин дает голод не по делу и вынуждает есть чаще. Что же с лептином?

Под действием более частых и обильных приемов пищи (а когда ты со свету голодный, ты с набегу сжираешь куда больше. Жирок начинает расти. Так же как начинает расти уровень лептина, вырабатываемого жировой тканью, и в какой-то момент возникает резистентность к лептину. Прикиньте, какая срань, когда постоянно хочется есть, до звезд в глазах, но невозможно ощутить себя сытым, от слова совсем. Можно есть до рвоты и острой боли в желудке, но ты все равно очень голодный и ничего не можешь с этим сделать. Вот с этого момента вес начинает продуцировать сам себя, тело сошло с ума и работает неадекватно. Сыпется вся гормональная система, организм начинает запасать не только жир, но и воду, портится кожа (хэллоу, акне!), а лицо начинает выглядеть так, будто ты недели две квасил. Начинается метаболический синдром, когда проблема уже не с лептином, а с инсулином, это усугубляет ситуацию голода и набора веса еще больше. Если вы видите очень толстого человека, знайте, он буквально умирает от голода. И попытки что-то сделать с этим гормональным безумием похожи на попытки остановить мчащийся поезд. И худшую роль во всем этом играет общественное мнение – «Ты сам виноват, ты ленивый и у тебя слабая воля». Многие даже не пытаются обследоваться, покупаясь на это. А ведь люди с ожирением объективно больны.

Вернемся к резекции желудка. Кажется, что дело в том, что мы уменьшаем сосуд, который надо наполнить. Как бы это повлияло на персонажа из описания выше? Да никак, растянулся бы обратно, если бы не грелин. По сути, главный эффект от уменьшения желудка - это уменьшение органа, продуцирующего грелин. Пациенты просыпаются от наркоза, освобожденные от этого адского голода. А более быстрая наполняемость желудка лишь способствует в похудении человеку, которому и так не особо хочется есть.

Сейчас идет разработка «вакцины от ожирения» - препарата, влияющего на выработку грелина без резекций желудка. На мышах уже испытан, ждем что будет дальше.

От чего повышается выработка грелина? От дефицита питания. Кто сидел на жестких диетах, в курсе, как легко после диеты вес отжирается обратно и с плюсом. После сильного ограничения в пище грелин останется повышенный очень и очень долго (поэтому именно незначительный дефицит калорий дает долгосрочный результат).

Так же грелин растет на фоне стресса, это рождает еще одно замкнутое кольцо - когда летит в тартарары гормональная система, частым симптомом является депрессия. Ну и мало кто реально счастлив жить толстым. Самоедство и ненависть к себе повышают и без того высокий грелин. Стрессы ведут к ухудшению сна, а плохой сон - еще один способ повысить грелин. Этот гормон очень чутко реагирует на количество сна. Так же грелин может сойти с ума из-за чисто желудочных проблем, привет гастроэнтерология.

Ну и самое обидное из этой истории - начальный этап ожирения отследить самому очень сложно. Это же нормально, что ты проголодался и захотел есть. Голод сам по себе не является чем-то ненормальным. Ну, есть лишний жирок. А у кого его нет, с сидячей-то работой? На диетке посидеть перед отпуском, чтоб купальник сидел. За зиму снова набрать, это ж нормально. И вообще, холодно же. Это пока у нас проблемы только с грелином. Кажется, жизнь под контролем, в общем и целом. Ухудшения происходят плавненько, размер увеличивается как-то исподволь и не заметно, лет за десять, неспеша. Но когда все это замыкается в кольцо, начинается цепная реакция, и начинается полное охуевание - за полгода из ниоткуда могут материализоваться и пять, и десять, и все тридцать килограмм. Садимся на жесткую диету, плачем от того, как сильно хочется кушать, а после того, как срываемся, (или успешно худеем, для нашей истории результат не важен) на дополнительно повышенном уровне грелина идем вообще в разнос. Где-то на моменте, когда жопа застревает в дверном проеме, приходят мысли о суициде. Грустно это все...

Итак, если у вас есть с медицинской точки зрения лишний вес, значит совершенно очевидно - вы ели, когда ваш организм в этом не нуждался. И у этого есть причина. Это значит, что в какой-то момент что-то в вашем организме пошло не так. Не прозевайте свое здоровье.

А те, кто хейтят толстяков, имейте в виду - вы буквально вредите их здоровью, создавая дополнительный стресс, приводящий к усугублению ситуации. Ни один здоровый физически и психически человек не наест лишнего. Сразу открывается масштаб проблемы. И сколько всего здоровых-то осталось? Лишний вес - это всегда проблема со здоровьем. Расстройства пищевого поведения - тоже заболевание, это серьезно и это надо лечить.

Зачем это все написано? Просто достала дремучесть людей, в эпоху легкого доступа к любой информации - это просто таки неприлично. Будьте здоровы, вовремя обследуйтесь сами и расскажите знакомым пухляшам».

Как видите, в этом сообщении нет ни слова о курении, посему я это сообщение соответственно дополню.

О том, что бросавшие курить быстро набирали вес, я знал, как-бы, всегда, поскольку об этом говорили все бросившие курить. Но я не бросал, и какой-то связи курения с аппетитом не видел до тех пор, пока не началась моя многолетняя эпопея частых обедов с партнёрами в западных «мишленовских» ресторанах, в которых и подача блюд делается с понтом. Понимаете, когда ешь дома или в заводской столовой, или что- то перехватываешь в аэропорту, то там всё сразу на столе – сразу съел и закурил. А в ресторане, особенно у французов с их подачей одно за другим минимум 12 блюд с мизерностью порций, но с длинными паузами между ними, закуриваешь после второго-третьего блюда и аппетит сходу пропадает – есть больше не хочется, хотя обед только начался, а ты весь день ничего не ел. Я полагал, что это никотин что-то там в желудке разлагает, и только.

Кратко о себе, как примере. Я курил 48 лет и уже давно имею явно избыточный вес, мало того, я даже регулярно голодаю – кончаю есть вечером воскресенья и начинаю в полдень во вторник, - мне это помогло, но не сильно – сбросил килограмм 10 и всё. Надо бы ещё килограмм 20, но не вижу смысла посвящать остаток жизни своей стройной фигуре, в конце концов это только облегчит небольшую работу тех, кто будет доставлять моё тело до крематория. Поэтому я в этом смысле плохой пример – есть масса людей, кто бы хотел бы уменьшить свой вес, и у них для исполнения этого желания больше оснований, чем у меня.

Так вот, из этого приведенного выше автором K0gteT0chka объяснения стало понятно, что дело не только в том, что никотин разлагает в желудке грелин (да и сколько никотина может сразу же попасть в желудок от того, что ты впустил дым в лёгкие?), а в том, что депрессия сама по себе вызывает рост грелина. И с этим не поспоришь – в интернете полно сетований женщин, брошенных мужьями, что они после развода заимели непомерный аппетит и начали быстро толстеть. Вот и получается, что сам по себе сигнал организму, что человек уже начал принимать лекарство от стресса (то есть закурил), заставляет организм прекращать выработку грелина.

И я сейчас задумался, а почему у меня не было проблем с прекращением курения? Меня в 2015 году арестовали на пляже прямо в плавках, и это вызвало у меня естественную злость, что и заставило меня от курения отказаться сразу же, чтобы не унижаться просьбами к мерзавцам, арестовавшим меня. Но стресс от ареста как-то быстро прошёл. Ведь боишься попасть в тюрьму, а раз уж попал, то чего теперь волноваться – пусть волнуются те, кто тебя арестовал. Поэтому, когда я уже попал в камеру Бутырки и мне «смотрящий» по камере, видя полное отсутствие у меня вещей, кроме двух страниц постановления об аресте, предложил мне помощь в виде блока «Мальборо», то я с благодарностью отказался – я к этому времени уже без проблем дня три не курил – чего было начинать, если волнений никаких не оставалась?

Но мне скоро 75 лет – ну, какой я пример? Я бы закурил снова, но дрянь, которая сейчас продаётся под видом курева, стоит так дорого, что уже это отбивает решимость пенсионера снова начать курить, кроме того, не охота восстанавливать некоторые личные проблемы, да и на моём месте от тюрьмы зарекаться глупо.

Посему со стороны своего опыта посоветую тем, кто решит сбросить вес (а это всегда и всем реально не лишне).

Если решите начать или продолжить курить – ищите реальный табак, поскольку то, что сейчас представляют из себя сигареты, заставляет сильно сомневаться в их идентичности с табаком. В конце концов выращивайте у себя на даче табак или махорку.

И перестаньте ходить на выборы мудаков, ограничивающих законами ваше право на жизнь борьбой с лекарством – с курением.

И технологию похудения я вижу так – да, диета – надо переводить организм на сжигание собственного жира. Но как только возникнет желание съесть что-то помимо диеты – закуривайте! И заметьте, курить надо не чтобы похудеть, а чтобы гасить состояние депрессии, а уже без депрессии вам и есть не будет хотеться.

Главное – успокойтесь! А с похудением у вас всё получится.

Вопрос – а может, всё же, лучше принимать таблетки от депрессии?

Знаете, об этом можно найти множество материалов в интернете, я дам первую попавшую под руки цитату, которая не понравится борцам с курением:

«СМИ США забили панику, когда к ним в руки попали данные об увеличивающейся смертности среди рядовых американцев из-за употребления антидепрессантов. …На днях в прессу попал отчет Маркуса Баххубер, сотрудника пенсильванского университета, который вместе с коллегами провел тщательнейший анализ статистики смертности в Америке. И знаете, что они выяснили? С 1996 по 2016 год на рост смертности значительно повлияли …антидепрессанты. Количество умерших от такого рода препаратов увеличилось в ЧЕТЫРЕ раза! «Каждый год в Соединённых Штатах из-за выписанных врачами таблеток умирает от 100 до 200 тысяч человек. Это больше, чем погибает в автомобильных катастрофах», — пишут в СМИ».

Но на мой взгляд, в случае с таблетками более важен механизм снятия депрессии. Таблетки вы обязаны пить вне зависимости от своего состояния, так сказать, по назначению врача, и все видят, что вы больной, а курение удобно тем, что как только появляется опасность депрессии, так вы взяли и закурили! Что тут такого? Может, вы балуетесь. Этим курение и удобно!

Ну и напоследок вот вам пример женщины, не боящейся стать жирной от испечённого для неё торта.

https://wizardvarnish.com/wp-content/uploads/2014/11/tumblr_ndurcpIhYK1qjnhqgo1_1280.jpg