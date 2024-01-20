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Московский листок

Не носит ли наша аудитория экстремистского характера?

Опубликовано 20.01.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Не носит ли наша аудитория экстремистского характера?

ФОМ опубликовал очередной опрос, из которого следует, что президенту Путину у нас доверяет 79 процентов возможных избирателей.

Давайте сделаем вид, что и првда, ничего важней для судьбы страны сейчас нет, чем выбрать лидера на ближайший уж не припомню, какой период - то ли пять лет, то ли шесть, то ли семь... Это тоже много обсуждалось, голосовалось, а к чему на финал пришли - какая разница?

Как неважно, кто на финал проводит выборы - ЦИК, как у нас, МВД, как в италии и других страна или министерство природных ресурсов, как нигде... Главное, что через определенный период с примерно одним и тем же результатом в первом же туре выбирают одного и того же человека.

И единственный значимый вопрос, что делать, когда человек этот по естественным причинам закончится. Надеюсь, что это вопрос не носит экстремистского характера?

Мы периодически воспроизводим вопрос о доверии первому лицу, в такой же формулировке, как и официальные агентства. Тут с нашей стороны все безупречно. Но ответы наших респондетов почему-то все время зеркально отличаются от официальных - вот у ни, допустим, 79 процентов доверяют, а у нас - не доверяют... Не знаю, не носит ли наша аудитория экстремистского характера?

Но раз выборы у нас по-прежнему альтернативные, то следует же узнать, как наши зрители-экстремисты относятся к другим кандидатам? Может, им больше доверяют, чем Путину (хотя уж куда больше?) Или меньше, и тогда можно вывести какую-нибудь кривую, по которой можно исчислить, как на самом деле так называемый народ относится к так называемой власти, потому что есть подозрения, что и те, и другие выдают себя не вполне за то, чем являются...

А.Б.


PS. Как говорится, "пока верстался номер", уже пришли первые результаты опроса о доверии Николаю Харитонову.

Пока 309 голосов.

Да - 7 % 
 
Нет - 70 % 
 
Не знаю, кто это такой - 23 %




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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих. Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока крысиная шейка не перегниет сама написал 20.01.2024 10:15
Как истинный ПРОФИ и СПЕЦ по психологическим вопросам работы с крупно-рогатым и лишенных рог скотом объясняю категорично:
1.
Уверенно большая часть населния Рашки-Путиняшки поддерживает Ботоксную Плешивую Крысу.
Я заметил тенденцию, що не только все российские пенсионеры (точнее 99,7% пенсионеров) поддерживают Окурка, но и больше половины остального населения.
Я удивленно замечаю, що парни лет сорока, имея нормальную работу тысяч за 30 рублей, идут в военкомат и заключают контракты ради денег!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И это факт!!!
У меня это в голове сперва не укладывалось - идти убивать порядочных людей (в основном гражданских лиц) за
деньги! Но факт есть факт - идут россияне вполне охотно убивать украинцев- и даже мобилизацию не надо проводить!
Так что Я соглашусь вполне, что Ботоксную Плешивую Крысу искренне поддерживает 79% россиян.
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