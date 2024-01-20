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Московский листок

Повторить лунную миссию пока не получилось

Опубликовано 20.01.2024 в разделе комментариев 3

сша луна
Повторить лунную миссию пока не получилось

Американский космический корабль Peregrine One, который вез флаг Украины на Луну - сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном. Кроме этого, они пытались доставить на Луну ДНК Артура Кларка и кремированные останки создателя "Звёздного Пути" Роденберри.

А у меня на тумбочки у кровати лежит томик Кларка из БСФ, дети подарили все собрание на день рождения. Читаю. Случайных совпадений не бывает. Современным фантастам - Кларку, Азимову, Шекли, Брэдберри - сейчас чуть больше ста лет...

Как американцы ухитрились провести несколько лунных экспедиций, когда все эти классики фантастики были еще достаточно молодыми людьми, а сейчас не смогли даже доставить на Луну горсточку праха?

У Peregrine One возникла неисправность в двигательной установке, которая лишила возможности приземления на Луну, и вместо этого ему было приказано уничтожить себя.

Тоже символично, конечно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
Зато у нас не так голосуют написал 20.01.2024 11:56
А как пркажут Эллочке людоедочке Памфиловой. Она главная выборщица по указаниям из администрации президента от Израителя-Кириенко.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока крысиная шейка не отгниет сама написал 20.01.2024 11:40
Ну так если США руководят полоумные кремлевские агенты : Трампожирик, Илонка Маскина и прочая шушера, а за них голосуют более 50% процентов американцев, то видно же, що Америка деградировала за 50 лет!!
Когда Лунную миссию американцы сотворили - это была эпоха умных, толковых американцев.
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(без названия)
хрю написал 20.01.2024 11:06
ничего, забросят какой нибудь мусор на луну в другой раз.
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