Повторить лунную миссию пока не получилось

Американский космический корабль Peregrine One, который вез флаг Украины на Луну - сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном. Кроме этого, они пытались доставить на Луну ДНК Артура Кларка и кремированные останки создателя "Звёздного Пути" Роденберри.
А у меня на тумбочки у кровати лежит томик Кларка из БСФ, дети подарили все собрание на день рождения. Читаю. Случайных совпадений не бывает. Современным фантастам - Кларку, Азимову, Шекли, Брэдберри - сейчас чуть больше ста лет...
Как американцы ухитрились провести несколько лунных экспедиций, когда все эти классики фантастики были еще достаточно молодыми людьми, а сейчас не смогли даже доставить на Луну горсточку праха?
У Peregrine One возникла неисправность в двигательной установке, которая лишила возможности приземления на Луну, и вместо этого ему было приказано уничтожить себя.
Тоже символично, конечно.
А.Б.
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Зато у нас не так голосуют написал 20.01.2024 11:56
пока крысиная шейка не отгниет сама написал 20.01.2024 11:40
Когда Лунную миссию американцы сотворили - это была эпоха умных, толковых американцев.
хрю написал 20.01.2024 11:06