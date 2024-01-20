Повторить лунную миссию пока не получилось

Американский космический корабль Peregrine One, который вез флаг Украины на Луну - сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном. Кроме этого, они пытались доставить на Луну ДНК Артура Кларка и кремированные останки создателя "Звёздного Пути" Роденберри.

А у меня на тумбочки у кровати лежит томик Кларка из БСФ, дети подарили все собрание на день рождения. Читаю. Случайных совпадений не бывает. Современным фантастам - Кларку, Азимову, Шекли, Брэдберри - сейчас чуть больше ста лет...

Как американцы ухитрились провести несколько лунных экспедиций, когда все эти классики фантастики были еще достаточно молодыми людьми, а сейчас не смогли даже доставить на Луну горсточку праха?

У Peregrine One возникла неисправность в двигательной установке, которая лишила возможности приземления на Луну, и вместо этого ему было приказано уничтожить себя.

Тоже символично, конечно.

А.Б.