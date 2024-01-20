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Московский листок

Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублем

Опубликовано 20.01.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублем

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, внесут в ГД в понедельник, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации", — написал он.

Авторами законопроекта стали лидеры фракций Госдумы, то есть примут его консенсусом, понятно.

А зачем?

Во-первых, негодяи или деятели культуры? Или вчера были деятелями культуры, а оказались негодяями? Как, к примеру, Борис Акунин, иновагент, бывший самым читаемым современным писателем, а ставший негодяем. Перестал ли он при этом быть писателем, более того, воспевающим Российскую империю именно в том ключе, вокруг которого роится сегодня вся официозная пропаганда?

Как быть с его романами и фильмами по ним, на которых в немалой степени строится и официозная пропаганда?

Можно, конечно, конфисковывать деньги, ценности и квартиры с красивыми московскими видами, заработанные на ниве культуры, но как быть с тем, что на этой ниве уже взошло, заколосилось и было щедро оплачено? Выкашивать теперь или как?..

Как, например, быть с актерами, игравшими в "Статском советнике" - Михалковым, Машковым, Хабенским, Меньшиковым?.. А с Бондарчуком в "Шпионе"?

Ведь то, что не знали о негодяйской сущности бывшего деятеля культуры - не оправдание...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи Щкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока сама не перегниет крысиная шейка написал 20.01.2024 11:56
Тот же педофил Славик Володин вонял, що Украину ждет разгром в три дня, теперя через два года войны мандит, що надо наказывать тех кто возмущен, что Рашка-Путиняшка через два года войны стала проигрывать в войне Украине.
Парадокс от очередного кремлевского пи3долиза Ботоксной Крысы!
Мандели же усе кремлевцы, що - три дня!
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Аб а ты сам то не негодяй ли этак случаем?
Рыкушка написал 20.01.2024 11:31
Вон Димон жопарожье пишет чтобы негодяй что пробы ставить негде. Это видимо за то что ты коммунист и что первый определил сво как войну гражданскую. И сто с нацистами коммунистам не по дороге. Но и с ворами Украины и ворами расейскими дорога в никуда. В поля, где . Вот тут вставляю фишку АБ. Где герои наблюдают снизу как растет картошка. И воз иинвне там.
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