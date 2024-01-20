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Московский листок

ЗАЭС в заложниках сразу у всех

Опубликовано 20.01.2024 в разделе комментариев 0

аэс запорожье
ЗАЭС в заложниках сразу у всех

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации.

"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции", — сообщается в релизе.

Интересно, а может ли мина, взорванная в полосе отчуждения, хоть как-то повредить электростанции? Мне кажется, что никак. А вот предотвратить террористический акт - может.

И в МАГАТЭ, надо думать, понимают, что на Украине сейчас руководит как раз террористический режим - дай им возможность прорваться на ЗАЭС, они обязательно попытаются. Зачем? Не очень понятно.

Сейчас ЗАЭС работает, аварий нет - слава богу... В принципе, наличие АЭС в зоне конфликта - это овеществленная тема будущих переговоров, именно с этих объектов, думаю, и начнутся какие-то договоренности. Мол, мы это не трогаем, а вы обеспечиваете...

А кому-то это, видимо, не нравится.

 А.Б.



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