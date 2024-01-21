Попросили сделать доклад в феврале этого года , с тезисами о местном самоуправлении ( раньше темой покойный Бузгалин занимался).
Стал готовиться, оказывается, институт гражданского общества «местное самоуправление» уничтожен полностью( структурно, нормативно, финансово, кадрово, политически.)
Даже активисты партии власти туда не идут- нечего делать. Другие институты власти потрепаны, но живы( суд, свобода слова , Центробанк, федерализм,
и пр.) Перспективу и на будущее заколотили, надежно. Удивился, откуда такая последовательность?
Подсказка пришла из географии блока темных сил: Китай, Иран, Северная Корея, все также.
Оказывается разница между самодержавием и самоуправлением диктует практически все.
Или власть сама себя воспроизводит бесконечно под любым соусом, или народ - источник власти,
Третьего не дано .
Задумался, а что обострение за 25 лет произошло, что готовы на мировую войну с ядерной дубиной и понял: цифрофизация делает выбор очевидным.
Или по мельчайшему поводу ты выясняешь мнение желание народа или делаешь все для пользы своего кармана. Наш выбор тверд и последователен. Просто цифровизация сделала его видимым.
Позитив: ясность позволяет не интересоваться отношением к средствам производства и прочей мути, и теперь понятен выход из кризиса через возвращение институтов местного самоуправления, потенциал там явно не раскрыт, особо в непосредственном народовластии.
Один суд Линча чего стоит.
Трепещите, тираны!
Остальным приготовиться. Китайцы оказались в плохой компании.
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Лермонтов Михаил Юрьевич написал 21.01.2024 09:25
Откровенное бл ядство красножопых просто не скроешь.
И если в США президент меняется регулярно, в зависимости от реальных потребностей людей, то в СССР люди живут отдельно, а красножопые пиявки сосут кровь из общества, под соусом Пролетарии Всех Стран Тогево, как и хуйловская нацистская рашка, кстати, чистейший красножопый проект под соусом Силовики Всех Стран Тогево.