Попросили сделать доклад в феврале этого года , с тезисами о местном самоуправлении ( раньше темой покойный Бузгалин занимался).

Стал готовиться, оказывается, институт гражданского общества «местное самоуправление» уничтожен полностью( структурно, нормативно, финансово, кадрово, политически.)

Даже активисты партии власти туда не идут- нечего делать. Другие институты власти потрепаны, но живы( суд, свобода слова , Центробанк, федерализм,

и пр.) Перспективу и на будущее заколотили, надежно. Удивился, откуда такая последовательность?

Подсказка пришла из географии блока темных сил: Китай, Иран, Северная Корея, все также.

Оказывается разница между самодержавием и самоуправлением диктует практически все.

Или власть сама себя воспроизводит бесконечно под любым соусом, или народ - источник власти,

Третьего не дано .

Задумался, а что обострение за 25 лет произошло, что готовы на мировую войну с ядерной дубиной и понял: цифрофизация делает выбор очевидным.

Или по мельчайшему поводу ты выясняешь мнение желание народа или делаешь все для пользы своего кармана. Наш выбор тверд и последователен. Просто цифровизация сделала его видимым.

Позитив: ясность позволяет не интересоваться отношением к средствам производства и прочей мути, и теперь понятен выход из кризиса через возвращение институтов местного самоуправления, потенциал там явно не раскрыт, особо в непосредственном народовластии.

Один суд Линча чего стоит.

Трепещите, тираны!

Остальным приготовиться. Китайцы оказались в плохой компании.