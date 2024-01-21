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Московский листок

Разница между самодержавием и самоуправлением

Опубликовано 21.01.2024 автором Александр Краснов в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Разница между самодержавием и самоуправлением

Попросили сделать доклад в феврале этого года , с тезисами о местном самоуправлении ( раньше темой покойный Бузгалин занимался).

Стал готовиться, оказывается, институт гражданского общества «местное самоуправление» уничтожен полностью( структурно, нормативно, финансово, кадрово, политически.)

Даже активисты партии власти туда не идут- нечего делать. Другие институты власти потрепаны, но живы( суд, свобода слова , Центробанк, федерализм,

и пр.) Перспективу и на будущее заколотили, надежно. Удивился, откуда такая последовательность?

Подсказка пришла из географии блока темных сил: Китай, Иран, Северная Корея, все также.

Оказывается разница между самодержавием и самоуправлением диктует практически все.

Или власть сама себя воспроизводит бесконечно под любым соусом, или народ - источник власти,

Третьего не дано .

Задумался, а что обострение за 25 лет произошло, что готовы на мировую войну с ядерной дубиной и понял: цифрофизация делает выбор очевидным.

Или по мельчайшему поводу ты выясняешь мнение желание народа или делаешь все для пользы своего кармана. Наш выбор тверд и последователен. Просто цифровизация сделала его видимым.

Позитив: ясность позволяет не интересоваться отношением к средствам производства и прочей мути, и теперь понятен выход из кризиса через возвращение институтов местного самоуправления, потенциал там явно не раскрыт, особо в непосредственном народовластии.

Один суд Линча чего стоит.

Трепещите, тираны!

Остальным приготовиться. Китайцы оказались в плохой компании.



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Всего комментариев к статье: 1
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С рал я на вашу брехню
Лермонтов Михаил Юрьевич написал 21.01.2024 09:25
Процесс цифровизации делает видимым абсолютно все грани жизнедеятельности людей.
Откровенное бл ядство красножопых просто не скроешь.
И если в США президент меняется регулярно, в зависимости от реальных потребностей людей, то в СССР люди живут отдельно, а красножопые пиявки сосут кровь из общества, под соусом Пролетарии Всех Стран Тогево, как и хуйловская нацистская рашка, кстати, чистейший красножопый проект под соусом Силовики Всех Стран Тогево.
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