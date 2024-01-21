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Московский листок

Война идет за интересы французских фермеров и торгашей

Опубликовано 21.01.2024 в разделе комментариев 1

ес зерно хле6
Война идет за интересы французских фермеров и торгашей

Россия может взять под свой контроль 30 процентов мирового экспорта пшеницы после поражения Украины, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Le Parisien.

Глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Киеву — по его словам, украинские власти «могут рассчитывать на Францию».

По мнению министра, если Украина проиграет, то 30 процентов мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Сежурне подчеркнул, что победа России «будет драматичной для фермеров» Франции.

Ну наконец-то за привычным пафосным враньем промелькнула правда - Франция, равно и Запад в целом, поддерживают Украину из сугубо экономических соображений!

Ну какие там свобода и демократия, если только по состоянию на середину лета 2022 года на Украине было открыто более 56 тысяч дел, касающихся конфликта, более 12 тысячам человек сообщено о подозрении и более 8,7 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины и областных прокуратур, по состоянию на лето 2023 года было открыто 156 524 уголовных производства по статьям, связанным с конфликтом.

Все, кого можено посадить, уже сидят или находятся в розыске. К примеру, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера Компартии страны Петра Симоненко в связи с обвинением в призывах к захвату власти. Соответствующее оповещение размещено в базе розыска украинского МВД.

Симоненко объявлен в розыск как лицо, "скрывающееся от органов досудебного расследования", датой исчезновения указано 19 августа 2023 года.

Речь идет о лидере крупнейшей, до ее запрета, партии страны, неоднократно баллотировавшегося на пост президента, причем занимавшего на выборах второе место.

То есть выборы вообще отменены, оппозиционные партии запрещены и за участие в них положено уголовное наказание, лидер оппозиции - в розыске по идиотскому обвинению. Видимо, на основании статьи Ленина "Большевики должны взять власть!"

Зато французские фермеры выгодно продают свою пшеницу...

Это не Порошенко ли, будучи президентом, обещал, что Украина станет европейским лидером по производству сельхозпродукции? А вот накось, выкуси!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мальвина Буратино, у меня от твоей любви вся п и з д а в занозах
Лермонтов Михаил Юрьевич написал 21.01.2024 10:29
Дело в том,что Франция и Великобритания живут в условиях демократии и это значит не будут , вернее не смогут, злоупотреблять монополизмом, а красножопые и Х У Й Л О в том числе, только и будут заниматься тем,что навязывать свой бл ядский образ жизни.
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