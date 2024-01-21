Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан.

Минтруд приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Благодаря предложенным нововведениям пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Законопроект находится на стадии межведомственного согласования, то есть Улита едет, когда-то будет... Но лед, между тем, тронулся - не зря мы в профсоюзе "Новый труд" вот уже несколько месяцев кричим и бомбардируем инстанции письмами: как отметили в министерстве, предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты.

А.Б.