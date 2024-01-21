Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам

Опубликовано 21.01.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан.

Минтруд приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Благодаря предложенным нововведениям пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Законопроект находится на стадии межведомственного согласования, то есть Улита едет, когда-то будет... Но лед, между тем, тронулся - не зря мы в профсоюзе "Новый труд" вот уже несколько месяцев кричим и бомбардируем инстанции письмами: как отметили в министерстве, предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Абхазии сгорели все картины (0)
Россия может ограбить Запад в том же объеме (1)
Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам (0)
Война идет за интересы французских фермеров и торгашей (3)
Разница между самодержавием и самоуправлением (2)
ЗАЭС в заложниках сразу у всех (10)
Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублем (11)
Повторить лунную миссию пока не получилось (10)
Не носит ли наша аудитория экстремистского характера? (11)
Не кури - будь жирным! (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss