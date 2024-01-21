Россия может ограбить Запад в том же объеме

Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ - это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов.

Западные политики неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, в том числе звучали угрозы их конфискации.

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов.

Не знаю, насколько это все серьезно, но несколько объясняет нерешительность Запада в деле конфискации российских активов - им тоже есть, что терять.

А меня это совершенно не трогает. Ну какая разница пенсионеру с пенсией в 17 тысяч до государственных миллиардов? Мне, конечно, радует богатство моего правительства, но как-то вообще... На моем личном благосостоянии это никак не отражается. И более того - часто богатство моего правительства складывается и из увеличения налогового моего бремени, и от недоплат зарплат и пенсий... И то, чсто я не могу даже во сне себе представить, легко позволяют себе "слуги народа".

И эти миллиарды, они для меня сугубо виртуальны. А для кого-то - вполне вещественны и доступны. Вот пусть они и волнуются...

А.Б.