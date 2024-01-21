В Абхазии сгорели все картины

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, возгорание произошло около 04:00 по местному времени. В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован.

Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в числе которых Абхазский и Русский театры, однако при этом предварительно известно о тысячах сгоревших картин.

На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех экземпляров. В общем, сгорело всё.

Целая страна осталась вообще без изобразительного искусства! Без живописной традиции во всяком случае... Масштаб, который трудно себе представить.

А.Б.