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Московский листок

В Абхазии сгорели все картины

Опубликовано 21.01.2024 в разделе комментариев 0

культура история
В Абхазии сгорели все картины

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, возгорание произошло около 04:00 по местному времени. В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован.

Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в числе которых Абхазский и Русский театры, однако при этом предварительно известно о тысячах сгоревших картин.

На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех экземпляров. В общем, сгорело всё.

Целая страна осталась вообще без изобразительного искусства! Без живописной традиции во всяком случае... Масштаб, который трудно себе представить.

 А.Б.



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