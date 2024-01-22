Пенсионное обеспечение самозанятых в развитых и не очень странах

Аналитический обзор

На фоне очевидного успеха профсоюза "Новый труд" - Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан.

Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Благодаря предложенным нововведениям пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Законопроект находится на стадии межведомственного согласования, но лед, между тем, тронулся - профсоюз "Новый труд" вот уже несколько месяцев выступает и бомбардирует инстанции письмами: как отметили в министерстве, предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты.

На фоне этого тектонического сдвига в отношении самозанятых в РФ, имеет смысл рассмотреть, как обстоят дела с пенсчионным обеспечением самозанятых и платформенных занятых в других странах и макрорегионах.

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США. По американским законам самозанятые — это те, кто зарабатывает деньги, самостоятельно ведя свой бизнес, включая торговлю, или работая на ферме.

Определения в американских законах не совсем удачные, потому без помощи суда стороны часто не могут разобраться, где независимый подрядчик, а где наёмный работник. Суд определяет, насколько выполняющий работу человек экономически зависит от заказчика или нанимателя.

Все самозанятые в США платят обязательные отчисления в размере 15,3% от прибыли (ее считают по формуле: доходы минус расходы), которые распределяются в пенсионный фонд и на медицинское страхование. В некоторых случаях нужно оплатить дополнительный сбор на медстраховку — 0,9%.

Уровень подоходного налога зависит от доходов: те, кто зарабатывает до $10 000 в год, вообще ничего не платят, а остальные уплачивают от 10 до 37% от прибыли.

Стать самозанятым в США просто. Это может сделать любой американец, обладатель грин-карты, иностранец-резидент и даже нерезидент.

Порядок уведомительный. Нужно правильно заполнить и подать в налоговую форму 1040 (заполнить ее правильно крайне непросто). Кроме того, для заполнения необходимо в конце года собрать с клиентов специальную налоговую форму (1099-MISC).

Пенсия в Америке состоит из двух, а иногда из трех частей.

Государственная пенсия (Social Security Benefits)

Начинает выплачиваться при наступлении страхового случая, т.е. после выхода на пенсию. Именно для получения в будущем этой пенсии американцы от зарплаты ежемесячно перечисляют страховые взносы в размере 15,3%. Самозанятые платят его полностью за свой счет, а наёмные работники - только половину, вторую половину компенсирует работодатель.

Накопительная пенсия

Может быть двух видов одновременно:

Добровольный индивидуальный счет, куда американец самостоятельно перечисляет денежные средства в течение жизни, чтобы воспользоваться ими после выхода на пенсию.

Добровольные пенсионные взносы, которые перечисляются работодателем. Взносы, которые американцы платят в виде налогов, что в будущем обеспечит им государственную пенсию, не хранятся на специальном счете. Пенсионная система в США устроена таким образом, что те взносы, которые выплачиваются работниками в настоящее время, идут на выплату пенсий тем, кто уже достиг пенсионного возраста. Соответственно, когда нынешняя молодежь перейдет в разряд пенсионеров, они будут получать пенсию из взносов молодого поколения.

Пенсионный возраст в США наступает с 62 до 70 лет. Родившиеся до 1937 года могут получать пенсию с 65 лет. Для тех, кто младше, пенсионный возраст увеличивается на два месяца за каждый год. Родившиеся после 1960 года выходят на пенсию в 67 лет.

В 62 года уже можно получать пенсию досрочно. В этом случае она будет составлять 70% от начисленного. И эта сумма не изменится по достижению 70 лет. Поэтому лучше выходить на пенсию в срок, чтобы сохранить 100% выплат.

Чтобы получить пенсию, нужно заработать минимум 40 баллов, выплачивая налоги. Каждый год приносит 4 балла.

Соответственно, минимально потребуется 10 лет официального стажа, чтобы получить право на государственную пенсию. В данном случае, не имеет значения, является ли житель США иммигрантом или гражданином в пятом поколении – правила для всех одни: отработать 10 лет минимум и получить право на пенсию.

Размер фактической пенсии определяется количеством отработанных лет, возрастом выхода на пенсию, а также размером заработной платы.

Средняя государственная пенсия за 2020 год в США составляет $9 262 до $22 172 в год, или от $772–1850 в месяц.

В среднем, в США государственная пенсия составляет примерно 40% от общей пенсии.

Великобритания. Согласно исследованию инвестиционной платформы Interactive Investor, почти три четверти самозанятых работников в настоящее время не получают пенсию. Две пятых тех, кто работает на себя, вообще не имеют пенсии.

Существует несколько различных способов финансирования вашей пенсии как самозанятого лица. Сначала нужно решить, какой тип пенсии подходит вам лучше всего.

Вот некоторые из наиболее распространенных:

Персональные пенсии

Вы можете получить доступ к стандартной персональной пенсии от ряда крупнейших пенсионных учреждений Великобритании. Страховые компании предлагают частные пенсии, которые с годами стали более конкурентоспособными, хотя размеры по-прежнему различаются.

Пенсионное предложение может быть довольно простым. Вы можете выбрать уровень риска, на который хотите пойти, например, “осторожный” или ”предприимчивый". Те, кто хочет инвестировать самостоятельно, могут быть разочарованы отсутствием вариантов.

Личные пенсии, инвестируемые самостоятельно (Sipps)

Sipp может быть хорошим вариантом, если вы хотите больше выбора и контроля над тем, куда инвестируется ваша пенсия. Они обычно предлагают самый широкий спектр инвестиций с наиболее гибкими вариантами выхода на пенсию и, как следствие, как правило, требуют более высоких сборов, чем стандартная персональная пенсия.

Sipps обычно предоставляют вам доступ к оценкам в режиме реального времени и возможность просматривать и изменять свои инвестиции на планшете или в мобильном приложении.

Правильный выбор Sipp важен для обеспечения доступа к желаемым инвестициям и конкурентоспособности начислений. Вот наши персональные пенсии с самым высоким рейтингом, составленные на основе наших строгих независимых рейтингов.:

Планы заинтересованных сторон

Пенсии заинтересованных сторон, как правило, являются самым дешевым пенсионным предложением, а некоторые из них доступны по ставке около 0,6% или меньше в год. Обычно они предлагают низкие минимальные взносы и являются гибкими, если вы хотите скорректировать сумму.

Если вы не хотите выбирать собственные инвестиции, обычно есть вариант инвестиционной стратегии по умолчанию. Однако выбор фонда может быть ограничен. Плюс сокращение дохода может быть недоступно при выходе на пенсию. Узнайте больше в нашем руководстве по лучшим готовым персональным пенсиям.

Пожизненный МСА

Если вы работаете не по найму, пожизненный Isa может быть хорошим вариантом для пенсионных накоплений.

Пожизненные МСА позволяют вам экономить до 4000 фунтов стерлингов каждый налоговый год, а вместо налоговых льгот вы получаете 25% государственную премию сверх всего, что вы платите, максимум до 1000 фунтов стерлингов в год.

При таком масштабе сбережений – и без учета любых процентов или доходности инвестиций – это такое же предложение, как пенсионная схема, однако есть и другие важные соображения. К ним относятся различные возрастные пороги, определяющие, когда вы можете получить доступ к своим деньгам, различия в том, как в конечном итоге взимается подоходный налог, и пенсионные льготы, которых нет в пожизненных МСА.

Существуют ограничения на то, сколько вы можете вносить в свою пенсию и при этом получать налоговые льготы. На 2023/24 год максимальный размер пенсии, известный как годовой лимит, составляет 100% от вашей зарплаты, максимум до 60 000 фунтов стерлингов.

Сумма, которую самозанятый человек должен откладывать на пенсию каждый месяц, зависит от ряда факторов, включая ваш:

- доход

- финансовые обязательства

- финансовые цели

- пенсионные планы

Национальное страхование (NI) является частью полномочий британского Управления по налоговым и таможенным сборам Её Величества (Tax Authority, Her Majesty’s Revenue and Customs — HMRC), и оно имеет непосредственное отношение к социальному обеспечению. Это может реализовываться в виде Универсального кредита, пособия по беременности и родам или пособия по инвалидности, и это основной налог, который напрямую поступает в Национальную службу здравоохранения.

Обычно взносы делаются в виде обязательных платежей, аналогичных подоходному налогу в Великобритании. Чтобы претендовать на полную британскую пенсию, вы должны осуществлять полные взносы в течение 35 лет, и это позволяет вам получать около £175 в неделю в возрасте 67 лет, исходя из текущего пенсионного возраста и размера пенсии.

Это позволяет накопить более чем £9000 в год, что является достаточно существенной суммой.

Сейчас взносы в систему Национального страхования для британских граждан, включая экспатов, уплачиваются в соответствии с типом Класса взносов, которые вы обязаны вносить. Всего выделяется 4 Класса, для самозанятых предназначены Класс 2 и Класс 4. Класс 2 — для тех, кто получает небольшой доход, и Класс 4 — для тех, кто получает большую прибыль. Порог для перехода из Класса 2 в Класс 4 довольно низок и составляет менее £10 000 в год.

Согласно отчету финансового приложения Multiply, судя по тому, как сейчас обстоят дела, молодым самозанятым британцам, возможно, придется работать до 79 лет, чтобы накопить на достойную пенсию.

Отчет показывает, что, исходя из того, какими темпами молодые самозанятые британцы в возрасте от 25 до 40 лет сейчас откладывают на будущее, они могут не накопить необходимую сумму и будут вынуждены уйти на пенсию на 10 лет позже остальных работников.

На данный момент в Соединенном Королевстве насчитывается рекордное число самозанятых – 4,8 млн человек или почти 15 % всей рабочей силы страны. Многих молодых людей прельщает возможность не работать на дядю и связанная с этим свобода действий.

Однако у этого есть и обратная сторона – на самозанятых также лежит полная ответственность за их пенсионное будущее.

Как пишет ресурс Londonlovesbusiness, фрилансерам в среднем нужно иметь ежегодный доход в £35,628, чтобы в старости иметь достойную пенсию. Однако результаты опроса 1,000 молодых самозанятых показывают, что они не достигают этой цели. Средний объем пенсионных накоплений самозанятых составляет всего £43,582, а почти половина опрошенных признались, что и вовсе не начали откладывать на будущее. Более мудрые британцы в среднем откладывают £348 в месяц, но многие (53 %) на сегодняшний день не делают никаких отчислений. При этом самозанятые чаще обычных работников заблуждаются по поводу своей пенсионной ситуации, думая, что откладывают достаточно.

Германия. При получении зарплаты все работающие граждане в Германии обычно платят взнос в немецкую систему пенсионного страхования. Если речь идет о самозанятых лицах, фрилансерах и безработных, то они, в принципе, не обязаны его платить.

Но какой впоследствии будет (и будет ли вообще) пенсия, если взносы в пенсионный фонд никогда не платились? Об этом рассказывает издание 24hamburg.de.

Самозанятые лица, фрилансеры, безработные и другие платят взносы по собственному усмотрению или отказываются от этого. Однако в добровольных взносах есть определенный смысл, поскольку за счет них можно впоследствии увеличить размер установленной законом пенсии по старости. Но как сложится ситуация в дальнейшем, если граждане никогда не работали и не платили добровольные взносы в пенсионный фонд?

Право на получение пенсии существует только в том случае, если рабочий стаж человека составляет не менее пяти лет — «это некий минимальный страховой период для обязательного пенсионного страхования», — сообщает газета. Стаж в пять лет является обязательным условием для получения стандартной пенсии по старости, пенсии по ограниченной трудоспособности и пенсии в связи со смертью (пенсия вдовы и пенсия по уходу за ребенком). Но что делать, если вы никогда не работали, и у вас нет пятилетнего стажа?

Те, кто не имеет права на пенсию, могут претендовать на базовое социальное обеспечение. Такого рода помощь финансируется за счет налогов и поддерживает тех, кто никогда не платил в пенсионный фонд. Право на него имеют нуждающиеся люди, которые не получают обычной пенсии по старости и не могут покрыть расходы на жизнь за счет своего дохода, а также те, кто полностью утрачивает трудоспособность. Размер Grundsicherung зависит от дохода и имущества, причем — имущество супруга также принимается во внимание. Одинокие взрослые получают не менее 449 евро, семейные пары — 809 евро совместно.

Что не считается доходом?

30% дохода от самозанятости/ деятельности, не связанной с самозанятостью, не более 50% процентов от стандартных потребностей уровня 1.

Базовая пенсия в соответствии с Федеральным законом о пенсионном обеспечении

Иски о взыскании алиментов с родителей или детей

Пособие по уходу за ребенком до 300 евро

До 250 евро от определенных видов деятельности, не облагаемых налогом

Пособие по уходу

Выплаты по дополнительной пенсионной программе на добровольной основе

Максимум 224,50 евро брутто–пенсии, если стаж базовой пенсии составляет 33 года.

К доходам, в том числе, относятся:

заработанная плата, пенсии, родительское пособие свыше 300 евро, доход от аренды и пособие на ребенка. Активы включают наличные деньги, ценные бумаги, сбережения, домашнее имущество и даже автомобиль.

Если вы хотите получать поддержку в виде базового дохода, необходимо подать заявление в Sozialamt или Deutsche Rentenversicherung. Grundsicherung выплачивается в течение 12 месяцев, после чего необходимо подать новое заявление. Если вы сомневаетесь в своих правах, то следует связаться с Deutsche Rentenversicherung — там вас введут в курс дела, будете ли вы получать пенсию или должны подать заявление на Grundsicherung.

В настоящий момент пенсионный возраст составляет 65 лет, максимальный размер взносов в систему пенсионного страхования составляет 19,5%, оплачиваемые поровну работником и работодателем.

Лица, работающие по найму, в пользу которых осуществлялись взносы в пенсионный фонд Германии (DRB), имеют право на получение немецкой пенсии. Существуют определённые условия получения пенсии в Германии: для получения пенсии необходимо завершить требуемый период страхового стажа – как правило, определённое количество отработанных месяцев. Минимальный квалификационный период трудовой деятельности, в период которой осуществлялись взносы на социальное обеспечение может составлять 5, 20, 25, 35 или 45 лет. Для получения стандартной пенсии по старости минимальный квалификационный период составляет пять лет.

Франция. Во Франции любая заявленная деятельность облагается социальными сборами, включая отчисления на пенсию. Микропредприниматели (новое название автопредпринимателей с 2016 года) не исключение.

Напомним, что этот статус, введенный в 2009 году, доступен только для не наемных работников (TNS), годовой оборот которых не превышает 176 200 € (170 000 € до 1 января 2020 года) для торговой деятельности, предоставления жилья или 72 500 € ( 70 000 € до 1 января 2020 г.) на услуги и консультации (professions libérales).

Одним из преимуществ микропредприятия является то, что микропредприниматель платит социальные отчисления только в том случае, если у него есть оборот. Ввиду отсутствия дохода от индивидуальной предпринимательской деятельности он ничего не должен. Следовательно, микропредприниматель, не имеющий оборота, не подлежит, в частности, отчислениям по старости и, следовательно, не имеет пенсионных прав.

Присоединение микропредпринимателей к обязательным пенсионным планам происходит автоматически: самозанятый человек не должен предпринимать никаких действий. Именно Urssaf управляет взносами микропредпринимателей, заботясь, в частности, об их членстве в соответствующих пенсионных схемах. Однако некоторые предприниматели, которые начали либеральную деятельность до 2018 года, имеют возможность временно изменить режим (см. Ниже). Пенсионный план автопредпринимателя зависит от характера его деятельности.

— Для ремесленников, торговцев и professions libérales, не входящих в Фонд межпрофессионального обеспечения и страхования по старости (Cipav):

Базовый пенсионный план: Assurance retraite*

Дополнительная пенсионная схема: Régime complémentaire des indépendants (RCI)

— Для микропредпринимателей, прикрепленных к Cipav

Базовый пенсионный план: базовый план, управляемый Cipav от имени Национального фонда страхования по старости для свободных профессий (CNAVPL)

Дополнительная пенсионная схема: дополнительная пенсионная схема Cipav.

До 1 января 2018 г. правила выхода на пенсию для автопредпринимателей были относительно простыми: микропредприниматели, торговцы и ремесленники вносили взносы в Социальный режим для самозанятых (RSI) для получения базовой пенсии и в Дополнительный план для Самозанятые (RCI) для дополнительной пенсии, в то время как микропредприниматели, осуществляющие либеральную деятельность и предоставляющие услуги, зависели от Межпрофессионального фонда обеспечения пенсионного обеспечения и страхования по старости (Cipav), одного из 11 либеральных пенсионных и резервных фондов, для получения базовой и дополнительной пенсии.

1 января 2018 года RSI был заменен Социальным обеспечением для самозанятых (SSI), который постепенно был поглощен общей системой социального обеспечения. С 1 января 2020 года микропредприниматели, торговцы и ремесленники присоединились к системе пенсионного страхования, базовой пенсионной схеме для работников частного сектора, ремесленников, торговцев, руководителей предприятий и нелицензированных агентов. Государственная служба (договорная, временная). Членство в RCI продолжается. В настоящее время этим планом управляет Assurance retraite.

КНР. Чтобы получить пенсию в Китае, нужно:

- Достигнуть возраста 60 лет - для мужчин, и 55 лет - для женщин. Если женщина занимается работой с высокой физической нагрузкой, на отдых она выйдет в 50 лет. Работники вредных производств по состоянию здоровья могут выйти на пенсию в 45-50 лет.

- Иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

- Работать в государственных структурах или промышленности.

- Вести малый бизнес.

Трудовой стаж не менее 15 лет означает, что в течение этого периода гражданин платил страховые взносы. Сегодня платить может и сам работник, и компания. Чем больше отправишь, тем выше будет пенсия. Кстати, система пенсионных накоплений в Китае применяется относительно недавно, с 90-х годов прошлого века. Взносы стали применять, когда разросся частный сектор экономики. Государство не могло обеспечивать пенсиями «частников», в результате компании обязали делать отчисления.

Китайским народным университетом приводятся такие данные:

Средняя пенсия - 1080 юаней (около 10,3 тысячи рублей).

Средняя пенсия на селе - 125 юаней (около 1,2 тысяч рублей).

Средняя пенсия городского «бюджетника» с городской пропиской - 2896 юаней (около 27,7 тысячи рублей).

А еще никакой «пенсии по старости» в Китае нет - не платил взносы, значит, не можешь рассчитывать на помощь государства.

В Китае была создана самая крупная в мире система социального обеспечения. По состоянию на конец июня 2022 года базовым пенсионным страхованием в КНР было охвачено более миллиарда человек, базовым медицинским - более 95 процентов населения страны.

Индия. Пенсионный фонд Атал Йоджна (APY)

Это добровольная базовая дополнительная пенсионная система, в основном предназначенная для людей, выживающих за счет мини-подработок, краткосрочных контрактов или поденщиков. Оно открыто для всех владельцев счетов в сберегательном банке / почтовом отделении в возрастной группе от 18 до 40 лет, и взносы различаются в зависимости от выбранной суммы пенсии. Подписчики будут получать гарантированную минимальную ежемесячную пенсию в размере ₹ 1000, или ₹ 2000, или ₹ 3000, или ₹ 4000, или ₹ 5000 в возрасте 60 лет.

В соответствии с APY ежемесячная пенсия будет доступна подписчику, а после него - его супруге, и после их смерти пенсионный фонд, накопленный к 60-летнему возрасту подписчика, будет возвращен номинальному лицу подписчика. Минимальная пенсия будет гарантироваться правительством, т. Е., Если накопленная сумма, основанная на взносах, приносит доходность инвестиций ниже расчетной и недостаточна для обеспечения минимальной гарантированной пенсии, Центральное правительство будет финансировать такую недостаточность из общего бюджета. В качестве альтернативы, если отдача от инвестиций будет выше, подписчики получат увеличенные пенсионные выплаты.

Национальная система продовольственной безопасности

Это одна из наиболее всеобъемлющих программ продовольственной безопасности и самая дорогая программа социальных пособий в мире среди всех развивающихся странЕго цель - обеспечить субсидируемым продовольственным зерном примерно две трети из 1,2 миллиарда человек в стране.Закон был подписан 12 сентября 2013 года, имеет обратную силу с 5 июля 2013 года.

Закон о национальной продовольственной безопасности 2013 года (NFSA 2013) предусматривает юридические льготы для существующих программ правительства Индии по обеспечению продовольственной безопасности. Оно включает в себя схему приема пищи в полдень, схему комплексных услуг по развитию детей и систему общественного распределения. Кроме того, NFSA 2013 признает пособия по беременности и родам. Схема приема пищи в полдень и Схема комплексных услуг по развитию детей универсальны по своей природе, тогда как PDS охватит около двух третей населения (75% в сельской местности и 50% в городах).

Согласно положениям законопроекта, бенефициары государственной системы распределения (или PDS) имеют право на получение 5 килограммов (11 фунтов) зерновых на человека в месяц по следующим ценам:

Рис по цене ₹3 (3,8¢ США) за кг

Пшеница по цене ₹2 (2,5¢ США) за кг

Крупы грубого помола (просо) по цене ₹1 (1,3¢ США) за кг.

В дополнение к зерновым и каши, 2 кг высококачественной чечевицы и бобовых, богатых белком, также предоставляются бесплатно на человека в месяц.[33][34] Беременные женщины, кормящие матери и определенные категории детей имеют право на ежедневное бесплатное получение хлопьев. В 2022 году правительство общей юрисдикции (центр и штаты вместе взятые) потратило на эту программу около 6,3% своего бюджета на общую сумму ₹530 000 крор (66 миллиардов долларов США).[35] При отсутствии у правительства продовольственного зерна бенефициары в соответствии с законом получают пособия по продовольственному обеспечению непосредственно на свои банковские счета.

Бразилия. Самозанятым работникам, проживающим в Бразилии, предоставляется страховое покрытие в Бразилии.

Работнику—полное пособие в возрасте 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, проживающих в городских районах. В сельской местности возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Мужчина с 35-летним стажем или женщина с 30-летним стажем могут получать пособие в любом возрасте. Требуется минимум 180 месяцев взносов.

шахтеры, работавшие на добыче асбеста, могут стать пенсионерами по истечении 20 лет своей трудовой деятельности. Медики-инфекционисты, отработав 20 или 25 лет. Военнослужащие отправляются на заслуженный отдых в возрасте около 50 лет.

Что интересно: выйти на пенсию по достижении 60 лет могут даже бразильские домохозяйки. Правда при одном условии, если они в течение 15 лет добросовестно выплачивали 5% от минимальной заработной платы (МРОТ) в качестве взноса в пенсионный фонд ежемесячно. В переводе на наши деньги - это порядка 840 рублей по текущему курсу. Размер пенсии бразильских домохозяек соответствует тому же МРОТ, т.е. чуть более 16 000 рублей.

Что касается средней пенсии в Бразилии, то она имеет размер гораздо более привлекательный, чем наша среднероссийская (бразильская в 3,4 раза больше, чем отечественная) - порядка 47 000 рублей. Этой суммы более чем достаточно для Бразилии.

Кстати в Бразилии можно остаться и без пенсии, если вовремя не подтвердить факт своего существования на Земле. Так, в соответствии с действующим законодательством каждый бразильский пенсионер обязан раз в год лично явиться в банковское учреждение за пенсией. Если же он не в состоянии этого сделать, например, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, то его родственники должны предоставить в банк соответствующую справку, подтверждающую, что клиент еще жив.

Саудовская Аравия. В настоящее время мужчины саудовцы выходят на пенсию в 60 лет, а представительницы прекрасного пола в 55 лет! Заметим, что средняя продолжительность жизни в Саудовской Аравии составляет в настоящее время - 75 лет, после смерти супруга вдова имеет право получать часть его пенсии (более 50%). В случае и ее смерти пенсионные выплаты получают их дети вплоть до своего совершеннолетия (18 лет).

Ранее пенсионный возраст у мужчин составлял 62 года. Т.е. получается, что страна идет вразрез с общемировыми тенденциями. Во всем мире пенсионный возраст повышается, а в Саудовской Аравии наоборот снижается!

В Саудовской Аравии взнос, уплачиваемый в Пенсионный фонд работодателем составляет всего 8%, а взнос, уплачиваемый непосредственно самим работником - всего 5%.

Нигерия. В крупнейшей страна Африки значительная доля нигерийцев имеют неофициальную работу, а это значит, что они не могут рассчитывать на пенсию: из 80 млн граждан трудоспособного возраста лишь 6 млн участвуют в пенсионной программе.